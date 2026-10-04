Keyne, le frère de Lamine Yamal, star du Barça et de la sélection espagnole, a attiré tous les regards sur les réseaux sociaux grâce à son commentaire sur le but de son frère Lamine face à la République tchèque.

Yamal a inscrit un superbe but lors de la rencontre face à la République tchèque, qui s'est soldée par une victoire de l'Espagne sur le score de 3-1 en Ligue des nations européenne.

Le journal Mundo Deportivo a rapporté que Sheila Ebana, la mère de Lamine, a publié hier samedi, dans les stories de son compte Instagram, une vidéo du petit Keyne en train de commenter le but de son frère.

Keyne Yamal n'a que 4 ans, mais il est déjà devenu une star à part entière. Tout ce qu'il fait ou dit se transforme rapidement en contenu largement partagé sur les réseaux sociaux.

La voix de Keyne apparaît dans la vidéo, alors qu'il commente le but de Lamine dans les filets tchèques, après seulement 6 minutes de jeu.

Keyne suivait le match depuis son domicile, avant d'exploser d'enthousiasme après le but marqué par son frère, et de se mettre à commenter de manière spontanée, ce qui a séduit les utilisateurs des réseaux sociaux.

Keyne a lancé avec beaucoup d'enthousiasme : « Quel but magnifique maman ! Le gardien s'est jeté, le gardien s'est blessé. Regardez le gardien ! »

Keyne a prononcé ces mots dans un état de grande excitation, alors qu'il suivait le déroulement du match depuis son domicile, dans une scène qui a rapidement attiré l'attention des internautes.







