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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : le doublé de Raphinha le place devant Neymar et Rivaldo dans l'histoire du Barça

Raphinha
Neymar
FC Barcelone vs Aston Villa
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Raphinha surpasse les légendes lors d'une soirée au Camp Nou

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Le Brésilien Raphinha a établi un record historique avec le Barça, après avoir brillé lors du match contre Aston Villa ce mardi soir en Ligue des champions.

Raphinha a inscrit un doublé, menant le Barça vers une précieuse victoire 3-0 face au club anglais, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Raphinha a marqué son premier but à la 52e minute d'une frappe aux abords de la surface de réparation, avant d'ajouter un second but à la 64e minute sur une reprise à la suite d'un centre de João Cancelo.

Le bilan de Raphinha cette saison s'élève à 19 buts et 3 passes décisives en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues.

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Selon les statistiques de « Mister Chip », Raphinha a pris la tête de la liste des joueurs brésiliens ayant inscrit le plus de buts sous le maillot du Barcelone en Ligue des champions, avec un total de 23 buts.

Raphinha a devancé ses compatriotes Rivaldo (22 buts) et Neymar da Silva (21 buts).

Raphinha a également intégré la liste des 10 joueurs brésiliens ayant marqué le plus de buts dans la compétition au cours de l'histoire, à égalité avec Roberto Firmino, ancienne star de Liverpool.

En tête de cette liste figure Neymar avec un total de 43 buts, inscrits avec Barcelone et le Paris Saint-Germain.

Par ailleurs, Raphinha a égalé le total de Robert Lewandowski en tant que troisième meilleur buteur du Barça en Ligue des champions, et il ne lui manque que deux buts pour égaler Luis Suárez, deuxième du classement, tandis que Lionel Messi domine cette liste avec 120 buts.

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