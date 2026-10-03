Harry Kane, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, a ouvert le score face à la Croatie à la huitième minute, lors de la rencontre actuellement en cours au stade « Rujevica » dans la ville croate de Rijeka, dans le cadre de la troisième journée du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le but est né d'une attaque rapide, amorcée par l'interception de Marc Guéhi sur une passe en profondeur de Josko Gvardiol. Jude Bellingham, le joueur du Real Madrid, a ensuite transmis le ballon à Kane, l'attaquant du Bayern Munich, qui s'est retrouvé seul face au gardien Dominik Livakovic et n'a pas manqué l'occasion.

Kane a poursuivi sur sa lancée en faisant trembler les filets de la Croatie. En juin dernier, il avait inscrit un doublé lors de la victoire de l'Angleterre face à ce même adversaire (4-2), en ouverture du parcours des deux sélections dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

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À la 21e minute, Bellingham est revenu pour marquer lui-même le deuxième but, sur un centre au ras du sol de l'ailier du Barça, Anthony Gordon.

L'Angleterre avait menacé la cage de la Croatie dès le début de la rencontre, Livakovic repoussant une frappe de Gordon à la troisième minute.

Les deux sélections ont abordé ce match avec 3 points chacune, après une victoire et une défaite lors des deux premières journées.

La Croatie s'était inclinée face à l'Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes (4-1), tandis que l'Angleterre avait été battue par « la Roja » sur le score de (3-2) lors de la première journée.



