Dans une affaire étrange, la police antidrogue de l'Équateur a saisi une énorme cargaison de cocaïne pesant 370 kilogrammes, emballée dans des paquets portant l'image de la star norvégienne Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City.

Les autorités équatoriennes ont indiqué que la drogue était soigneusement dissimulée dans un double fond truqué installé sous un camion, arrêté sur l'autoroute panaméricaine « Pan American », lors d'une opération de sécurité de routine. Les équipes d'inspection ont découvert 370 paquets hermétiquement emballés, tous portant une étiquette à l'effigie de Haaland.

Selon le journal américain « New York Post », le chauffeur du camion a été arrêté sur-le-champ, sans être en mesure de fournir d'explication sur la présence de l'image de la star de Manchester City sur la cargaison.

Les premières investigations indiquent que les réseaux de trafic de drogue ont généralement recours à l'apposition d'images et de noms de stars du football et de célébrités mondiales sur leurs paquets, comme des signes de reconnaissance désignant le réseau producteur ou le destinataire de la cargaison, une méthode reconnue dans le monde du trafic pour identifier les marchandises.

Ce n'était pas la première fois que des images de stars du football étaient utilisées dans des opérations de trafic, puisque des cargaisons similaires portant l'image de la star argentine Lionel Messi avaient déjà été saisies lors d'opérations précédentes en Amérique du Sud et en Europe.