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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : la Suisse s’impose sur le terrain du Canada et prend la tête du classement

Suisse vs Canada
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Coupe du monde
Bosnie-Herzégovine vs Qatar
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É.-U.

Le Canada n'a pas réussi à égaliser malgré ses nombreuses tentatives.

La sélection suisse a pris la tête du groupe B de la Coupe du monde 2026, après un match très disputé contre le Canada, pays hôte, qui s'est soldé par une victoire des visiteurs (2-1) ce mercredi, au stade « BC Place » de Vancouver, lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules.

Les deux buts helvétiques ont été inscrits par Robin Vargas (46^e minute) et Johan Manzambi (57^e), tandis que Promis David a réduit le score pour le Canada à la 76^e minute.



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Après une première période pauvre en occasions malgré une emprise canadienne, la Nati a frappé dès la reprise avant de doubler la mise en contre, alors que le Canada, courageux mais imprécis, poussait pour égaliser.

Les locaux ont dominé une grande partie de la seconde période et ont multiplié les incursions vers le but suisse, mais le gardien du Borussia Dortmund, Gregor Kobel, a résisté aux assauts canadiens et a repoussé plusieurs occasions dangereuses, permettant à la Suisse de s’imposer 2-1.


En prenant la tête du groupe 2 avec 7 points, la Suisse s’est assurée de disputer un match des 16^(es) de finale contre l’une des meilleures équipes classées troisièmes, son adversaire provenant de l’un des cinq groupes suivants : E, F, G, I ou J.

Les Helvètes pourraient ainsi retrouver le troisième du groupe E, F, G, I ou J.

De son côté, le Canada, deuxième de son groupe avec 6 points, défiera le deuxième du groupe A, composé de la République tchèque, de la Corée du Sud, du Mexique et de l’Afrique du Sud.


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