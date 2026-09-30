Cristiano Ronaldo a manqué l'entraînement de la sélection portugaise pour le troisième jour consécutif, un nouveau développement qui accentue les tensions au sein du camp de l'équipe nationale, et ce quelques minutes seulement après que l'entraîneur Jorge Jesus eut confirmé que le capitaine de l'équipe participerait à la séance d'entraînement dans la ville de Copenhague.

Selon le journal portugais « A Bola », Ronaldo a quitté le stade Parken de la capitale danoise ce mercredi à bord d'une voiture de la Fédération portugaise de football, au moment où tous ses coéquipiers, à l'exception de Francisco Conceição, avaient commencé à prendre place sur la pelouse.

Le journal « Record » a publié une vidéo du moment du départ de Ronaldo.

Les déclarations de Jesus ont enflammé la situation

Le départ de Ronaldo est survenu quelques minutes après la conférence de presse qui a précédé la confrontation face au Danemark, au cours de laquelle Jorge Jesus a confirmé que l'attaquant de 41 ans participerait aux entraînements, tout en laissant entendre qu'il pourrait continuer à ne pas figurer dans le onze de départ.

Jesus a déclaré : « Hier, il n'a pas refusé de s'entraîner. Francisco Conceição ne s'est pas entraîné parce qu'il était blessé, et João Félix parce que nous avons essayé de réduire la fatigue, tandis que Cristiano a effectué un travail en salle de musculation. Aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est le quatrième jour, donc il va s'entraîner. »

L'entraîneur portugais s'est également exprimé sur sa décision concernant la participation de Ronaldo, affirmant qu'il était le seul à trancher au sujet de la composition.

Il a déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne commencerait pas le match et qu'il serait sur le banc. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, il ne jouera pas. Aucun joueur ne changera mes idées, ni lui ni personne d'autre dans le football, pas même un président, cela n'arrivera jamais. »

Jesus a par ailleurs révélé que Gonçalo Ramos débuterait titulaire face au Danemark.

Une nouvelle absence

Contrairement à ce qui s'est passé mardi dans la ville suédoise de Malmö, lorsque Ronaldo était apparu sur la pelouse et y était resté quelques minutes avant le début de l'entraînement, le capitaine du Portugal n'est pas monté sur le terrain lors de la séance de mercredi.

Ronaldo est retourné au lieu de résidence de la sélection à bord d'une voiture de la Fédération portugaise, la Fédération ayant précédemment affirmé que la salle de musculation du stade de Malmö ne disposait pas des équipements spécifiques et nécessaires à l'exécution du programme d'entraînement qui lui était destiné, ce qui l'a poussé à regagner l'hôtel.

Jusqu'à présent, aucune explication officielle n'a été communiquée par la Fédération portugaise au sujet de la non-participation de Ronaldo à l'entraînement de mercredi, bien que Jesus eût confirmé quelques minutes plus tôt sa participation.

João Félix était le plus notable des joueurs de retour à l'entraînement à la veille de la confrontation face au Danemark, lors d'une séance qui a également été marquée par la présence de Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, dans les tribunes.

En revanche, Jesus a confirmé l'absence de Francisco Conceição pour la confrontation face au Danemark, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Quelle est l'origine de la crise ?

Les racines de la crise remontent à la manière dont a été gérée la participation de Ronaldo face à la Norvège, après que le capitaine de la sélection fut resté sur le banc durant tout le match, malgré des déclarations antérieures de Jesus selon lesquelles il jouerait même s'il ne débutait pas titulaire.

À l'issue de la victoire, Ronaldo s'est dirigé directement vers le vestiaire et n'a pas rejoint le reste des remplaçants sur la pelouse lors de l'entraînement du lendemain.

Le lendemain, Ronaldo s'est bien rendu au stade « Eleda » et est monté seul sur la pelouse, avant de quitter les lieux peu de temps après. Selon la Fédération portugaise, le joueur est retourné à l'hôtel en raison de l'indisponibilité des équipements nécessaires à son programme d'entraînement spécifique dans la salle du stade.

Au cœur de ces développements, Pedro Proença a décidé de modifier ses plans et de rejoindre le camp de l'équipe première, renonçant à assister au match de la sélection des moins de 21 ans, et de se rendre à nouveau au Danemark pour tenir une réunion urgente avec Jesus et Ronaldo.

La réunion s'est tenue mercredi matin à l'hôtel de résidence de la sélection portugaise dans la ville de Malmö, et a été décrite comme s'étant déroulée dans une atmosphère calme et cordiale.

Jesus et Ronaldo avaient tenu une réunion mardi soir, au cours de laquelle ils ont échangé leurs points de vue, dans une tentative de contenir la situation et de mettre fin aux tensions qui ont suivi le match face à la Norvège.