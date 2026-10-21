Le club italien de Côme a signé une victoire historique et méritée face à Manchester United sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi soir, dans le cadre des matchs du tour préliminaire de la Ligue des champions.

Les buts de Côme ont été inscrits par Nico Paz (doublé) aux 2e et 57e minutes, par Anastasios Douvikas à la 49e minute et par Jacopo Ramon à la 76e minute, tandis que Joshua Zirkzee a marqué le but de l'honneur pour Manchester United (90e+1).

Côme a ouvert le festival de buts tôt et de manière saisissante : dès la 2e minute, Nico Paz a reçu une passe décisive parfaitement ajustée de Lucas Da Cunha, pour la glisser avec sang-froid dans les filets de United, annonçant le début du cauchemar.

Au coup d'envoi de la seconde période, les hôtes ont maintenu leur pression : à la 49e minute, Paz a rendu la pareille en passant de buteur à passeur, offrant à son coéquipier grec Anastasios Douvikas une passe décisive que ce dernier a brillamment transformée en deuxième but.

Huit minutes seulement se sont écoulées avant que ne survienne le véritable moment d'humiliation : à la 57e minute, Paz a profité d'une passe erronée catastrophique du milieu de terrain de United Carlos Baleba, pour se jeter sur le ballon et filer à une vitesse fulgurante seul face au but, inscrivant son deuxième but personnel et le troisième de son équipe, sous le regard médusé de la défense de United.

Côme ne s'est pas contenté de cela, voulant faire de cette soirée une soirée historique et inoubliable : le défenseur Jacopo Ramon a parachevé le quadruplé à la 76e minute, après avoir reçu une passe décisive du Brésilien Kaique Bruno, tirant la balle de la grâce sur les espoirs de Manchester United.

Un quadruplé complet, dont le héros a été Nico Paz avec un doublé et une passe décisive, et un message cinglant de Côme : Manchester United n'est plus cette équipe dont on redoute d'affronter, mais est devenue la proie la plus facile d'Europe.

Alors que le match rendait son dernier souffle, Manchester United a réussi à sauver l'honneur grâce à un but pour la forme : à la 90e+1, Joshua Zirkzee a reçu une passe décisive de son coéquipier Amad Diallo, pour la loger dans les filets et réduire le score à 4-1, sans que cela change l'image de la lourde défaite subie par Manchester United.