En vidéo : « La grande évasion »… Comment le but de l'Autriche a-t-il réjoui les supporters algériens ?

Scène rare, mêlant joie et calculs : les supporters algériens ont célébré un but autrichien comme s’il était signé des « Guerriers du désert », lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le coup de sifflet final n’a pas seulement sanctionné un match nul 3-3 ; il a offert aux Algériens une qualification inespérée, évitant ainsi un affrontement précoce avec l’Espagne au premier tour éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

Un seul instant a basculé la rencontre : le but de Saša Kalajdić pour l’Autriche dans les ultimes secondes a transformé l’inquiétude en liesse dans les tribunes des « Verts ».

Lessupporters algériens ont ainsi célébré comme un but de leur équipe le troisième but autrichien, synonyme de match nul et, surtout, d’un parcours potentiellement plus favorable dans le tableau final.

Grâce à ce nul, et conformément au règlement de la Coupe du monde 2026, les Algériens se sont invités parmi les meilleurs troisièmes et éviteront l’Espagne au profit de la Suisse.

Le match a offert un festival de rebondissements jusqu’aux dernières secondes : à la 93^e minute, Riyad Mahrez avait d’abord enflammé les tribunes en inscrivant un troisième but pour l’Algérie, que tout le monde avait pris pour celui de la victoire et du passage à côté de l’Espagne.

La réponse autrichienne, immédiate et brutale, signée Kalajdžić juste avant le coup de sifflet final, a déclenché une double explosion de joie : autrichienne pour le match nul, algérienne pour avoir évité l’Espagne.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont immortalisé les supporters du « Phoenix du désert » célébrant avec une joie non dissimulée ce but autrichien, moins pour le match nul que pour le tirage au sort à venir.

Au lieu d’affronter l’Espagne, les hommes de Vladimir Petković défieront la Suisse, un adversaire nettement moins redoutable sur le papier.

L’Autriche, deuxième du groupe J derrière l’Argentine, défiera l’Espagne en seizièmes. L’Algérie, elle, a évité le « scénario cauchemardesque » et poursuit sereinement son rêve mondialiste : un parcours soudain plus réaliste grâce à un but qu’elle n’a pas marqué… mais qu’elle a fêté comme celui du tournoi.