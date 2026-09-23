En vidéo : la bévue de Kanno annule l'avance de l'Arabie saoudite sur le Koweït

Le Portugais João Pinheiro, arbitre de la rencontre entre l'Arabie saoudite et le Koweït, a refusé le but qui aurait donné l'avantage à la sélection saoudienne à la 37e minute du match qui oppose les deux équipes, ce mercredi, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 ».

Le but a été refusé après une percée du milieu de terrain Mohamed Kanno sur le côté droit, avant que le ballon ne parvienne à son coéquipier Mohamed Abou Al-Chamat, qui a expédié une frappe puissante dans les filets koweïtiens. Toutefois, un appui du pied de Kanno sur le pied du joueur koweïtien Moaz Al-Dhafri a entraîné l'annulation du but.

Les deux sélections disputent la rencontre au stade Al-Inma, dans la ville de Djeddah, dans le cadre du groupe 1, qui comprend également les sélections de l'Irak et d'Oman.

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La Fédération du Golfe de football a confié la direction du match à un trio arbitral portugais, sous la houlette de João Pinheiro, tandis que le Chinois Fu Ming se charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée d'ouverture de la « Gulf 27 », que l'Arabie saoudite accueille dans la ville de Djeddah.

Le premier match de la compétition s'était soldé par un match nul entre l'Irak et Oman (1-1), plus tôt ce mercredi.

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