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Muhammad Sharaf Eldeen
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En vidéo : la bévue de Kanno annule l'avance de l'Arabie saoudite sur le Koweït

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
M. Kanno
Arabie saoudite
Koweït

Les deux équipes n'ont pas réussi à faire trembler les filets lors de la première mi-temps.

Le Portugais João Pinheiro, arbitre de la rencontre entre l'Arabie saoudite et le Koweït, a refusé le but qui aurait donné l'avantage à la sélection saoudienne à la 37e minute du match qui oppose les deux équipes, ce mercredi, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 ».

Le but a été refusé après une percée du milieu de terrain Mohamed Kanno sur le côté droit, avant que le ballon ne parvienne à son coéquipier Mohamed Abou Al-Chamat, qui a expédié une frappe puissante dans les filets koweïtiens. Toutefois, un appui du pied de Kanno sur le pied du joueur koweïtien Moaz Al-Dhafri a entraîné l'annulation du but.

Les deux sélections disputent la rencontre au stade Al-Inma, dans la ville de Djeddah, dans le cadre du groupe 1, qui comprend également les sélections de l'Irak et d'Oman.

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La Fédération du Golfe de football a confié la direction du match à un trio arbitral portugais, sous la houlette de João Pinheiro, tandis que le Chinois Fu Ming se charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la journée d'ouverture de la « Gulf 27 », que l'Arabie saoudite accueille dans la ville de Djeddah.

Le premier match de la compétition s'était soldé par un match nul entre l'Irak et Oman (1-1), plus tôt ce mercredi.

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