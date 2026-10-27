Mustapha Hadji, légende de la sélection du Maroc, a répondu de façon énigmatique à la question de Kooora concernant les accusations visant l'arbitrage, soupçonné de favoriser le Maroc.

La sélection marocaine a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au début de cette année, face au Sénégal, tandis que l'identité du champion du continent reste inconnue dans l'attente du verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la célèbre affaire.

Le tournoi a été marqué par des accusations visant l'arbitrage, soupçonné de favoriser les hôtes, et ces accusations se sont intensifiées lors de la finale après que les joueurs du Sénégal ont contesté la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala d'accorder un penalty en faveur du Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire de la rencontre.

Les joueurs de la sélection sénégalaise ont quitté la pelouse pour protester contre la décision arbitrale, ce qui a provoqué par la suite une crise qui n'a toujours pas pris fin à ce jour.

Interrogé sur ces accusations, Hadji n'a pas apporté de réponse tranchée, se contentant de souligner la force de la sélection du Maroc sur le terrain et de réclamer une élévation du niveau des arbitres du continent.

La légende de la sélection marocaine a déclaré, dans un entretien filmé pour Kooora qui sera publié ultérieurement : « La sélection du Sénégal est très, très forte, et nous aurions souhaité remporter la Coupe d'Afrique sur le terrain, mais avant la finale nous avons joué contre des sélections fortes également, comme le Nigeria, le Mali et le Cameroun, et donc le chemin vers la finale a été difficile. »

Il a ajouté : « La sélection marocaine a été forte et a surmonté tous ses adversaires sur le terrain après avoir affiché un niveau élevé avant le problème survenu lors de la finale. »

Hadji a conclu ses propos à ce sujet en disant : « Je souhaite que les arbitres africains soient à un niveau élevé, à l'image des joueurs. Il n'est pas possible que les sélections africaines et les joueurs soient d'un niveau remarquable alors que l'arbitrage sur le continent est en dessous du niveau. »

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