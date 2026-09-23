William Troost-Ekong, ancien capitaine de la sélection du Nigeria et joueur actuel d'Al-Ahli Qatar, a annoncé sa conversion à l'islam, selon des informations de la presse qatarie, ce mercredi.

Le journal « Al-Arab » a rapporté qu'Ekong a prononcé la profession de foi, annonçant sa conversion à la religion musulmane, une démarche qui a suscité de nombreuses réactions dans les milieux sportifs qataris et arabes.

Le défenseur nigérian, âgé de 33 ans, est apparu dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, en train de prononcer la profession de foi.

Ekong possède une longue carrière professionnelle depuis 2013, au cours de laquelle il a joué pour plusieurs clubs dans les principaux championnats du monde, la plus marquante étant son expérience à Watford en Premier League anglaise (de 2020 à 2023), et à l'Udinese en Serie A italienne (de 2018 à 2020).

Le défenseur nigérian a rejoint la région arabe pour la première fois à l'été 2024, où il a joué pour Al-Khaleej en Arabie saoudite, avant de rejoindre en janvier dernier son club actuel, Al-Ahli Qatar.

Avec Al-Ahli, il a disputé 14 matches toutes compétitions confondues, dont une seule rencontre lors de la saison en cours.

Sur le plan international, Ekong a participé à 83 matches avec la sélection du Nigeria, entre 2015 et 2025, au cours desquels il a inscrit 8 buts, et il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2023, remportant le prix du meilleur joueur de cette édition.

Ekong a annoncé sa retraite internationale en novembre dernier, après l'échec du Nigeria à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

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