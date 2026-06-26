Mohamed Kano, milieu de terrain de l’équipe d’Arabie saoudite, a reconnu que lui et ses coéquipiers avaient traversé une semaine éprouvante après la défaite 4-0 concédée face à l’Espagne en Coupe du monde 2026. Il a également insisté sur la difficulté du match décisif à venir contre le Cap-Vert.

Les Saoudiens défieront le Cap-Vert samedi matin au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations accordées au journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat » avant la rencontre, Kno a affirmé : « Le Cap-Vert est une équipe coriace et travailleuse, qui a livré deux matchs solides face à deux des meilleures équipes du monde. »

Il a ajouté : « Nous cherchons à comprendre ce que l’entraîneur attend de nous pour ce match, et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour remporter la victoire. »

Il a poursuivi : « Cette génération de l’équipe nationale saoudienne compte des joueurs de grande qualité ; nous devons simplement nous conformer aux consignes de l’entraîneur et mettre en œuvre sur le terrain ce qu’il attend de nous, afin de nous montrer à la hauteur de nos habitudes et de répondre aux attentes. »

Il conclut : « Nous avons traversé une semaine compliquée après la défaite contre l’Espagne, aussi bien pour nous que pour le monde arabe. Nous n’étions pas satisfaits de notre performance et personne ne l’était, mais nous ferons tout pour battre le Cap-Vert. »

Il conclut : « Nous jouons toujours pour gagner. Les supporters veulent la victoire, nous la voulons aussi, et nous promettons de ne pas les décevoir. »

Une victoire est impérative pour les deux formations afin d’accéder aux seizièmes de finale sans dépendre du classement des troisièmes.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une longueur de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène avec quatre unités.