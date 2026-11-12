Le journal The Independent a indiqué que Harry Kane avait battu le record du nombre de sélections détenu par le gardien légendaire Peter Shilton avec l'équipe d'Angleterre.

Kane a reçu un trophée spécial des mains de Peter Shilton pour célébrer cet exploit historique, et a également présenté le trophée du Ballon d'Or devant les supporters, sur la pelouse de Wembley.

Le match face à la Croatie est le premier de Harry Kane sous le maillot de la sélection de son pays depuis qu'il a remporté le Ballon d'Or le mois dernier.

Harry Kane détient également le record du nombre de buts marqués sous le maillot des Three Lions, avec 91 buts.

De son côté, le journal Daily Mail a rapporté que le prince William figurait en tête des personnes venues féliciter Harry Kane, après que le stade de Wembley a célébré le capitaine de l'équipe d'Angleterre à l'occasion de sa 126e sélection internationale.

Après être entré sur la pelouse accompagné de ses quatre enfants avant le coup d'envoi, puis avoir été rejoint par ses coéquipiers en sélection, l'attaquant du Bayern Munich a brandi le trophée du Ballon d'Or devant les supporters de Wembley.

Le prince William s'est avancé vers Harry Kane et l'a salué, avant de lui remettre un maillot encadré portant la mention « Kane 126 ».

Le prince William a salué les qualités de Harry Kane, le décrivant comme « formidable et exceptionnel », pour célébrer son sacre au Ballon d'Or, à travers un message personnel publié sur les réseaux sociaux à l'issue de la cérémonie de remise du trophée à Londres.

Le site The Athletic a indiqué que Luka Modric, le capitaine de la sélection croate, avait offert un cadeau particulier à Harry Kane : un ballon de football à l'ancienne.

Les tribunes du stade de Wembley ont par ailleurs brandi un tifo saisissant pour célébrer la 126e sélection internationale de Harry Kane.