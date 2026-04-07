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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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En vidéo... Havertz offre une victoire palpitante à Arsenal face au Sporting Lisbonne

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Arsenal échappe au piège tendu par le Sporting Lisbonne grâce à un but tardif de Havertz

Arsenal s'est imposé mardi soir sur le terrain du Sporting Lisbonne, en Portugal, sur le score de 1-0, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions disputé au stade José Alvalade.

Le seul but d'Arsenal a été inscrit par Kai Havertz à la 90e minute.

Le match retour se déroulera au stade Emirates mercredi 15 avril, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales, où il affrontera le vainqueur du duel 100 % espagnol opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid.

Le Sporting Lisbonne a dominé les premières minutes du match et a failli ouvrir le score dès la 6e minute, sur une frappe puissante d'Araujo depuis l'intérieur de la surface qui a heurté la barre transversale.

La réponse d'Arsenal ne s'est pas fait attendre, grâce à son arme favorite cette saison : à la 15e minute, Madueke a tiré un corner trompeur, envoyant le ballon directement vers le but, mais celui-ci a également heurté la barre transversale.

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Arsenal, qui dominait la possession, a failli concrétiser sa domination à la 64e minute, après avoir ouvert le score sur une frappe de Zobimendi depuis l'entrée de la surface qui a trouvé le fond des filets, mais le but a été annulé après consultation de la VAR, qui a révélé un hors-jeu de Giocuris lors de la phase de construction.

Arsenal a réussi à marquer le but de la victoire à la deuxième minute du temps additionnel, après une passe magique de Martinelli dans la surface de réparation vers Havertz, qui s'est retrouvé seul face au gardien du Sporting et a envoyé le ballon au fond des filets, scellant ainsi la victoire du club londonien (1-0).







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