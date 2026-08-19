En vidéo : Hamza Abdelkrim secoue les filets d'Al Ahly et refuse de célébrer

L'international égyptien Hamza Abdelkarim a inscrit le but de l'avantage du FC Barcelone face à Al Ahly, ce mercredi soir sur la pelouse du Spotify Camp Nou, lors de la rencontre disputée dans le cadre du Trophée Joan Gamper.

Le but d'Abdelkarim, marqué contre son ancien club, est survenu à la 30e minute, à la suite d'un centre au ras du sol adressé par le latéral Alejandro Baldé côté gauche, après avoir reçu le ballon de Raphinha.

Le joueur de 18 ans a refusé de célébrer après avoir marqué, plaçant ses mains sous sa tête en signe d'excuse envers les supporters de la Forteresse rouge.

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La rencontre revêt une importance particulière pour Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club après son transfert définitif au FC Barcelone, lui qui l'avait rejoint sous forme de prêt lors de la deuxième moitié de la saison dernière.

En juin 2026, le club catalan a annoncé la levée de l'option d'achat inscrite au contrat de prêt du jeune joueur, qui a alors signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu'à l'été 2029.

L'attaquant égyptien a fortement attiré l'attention durant la période de préparation, inscrivant un but lors de la victoire face à Bâle (5-2), et en marquant deux autres lors du match nul contre Birmingham City (2-2).

Abdelkarim était également apparu avec la sélection égyptienne lors du Mondial 2026, dont l'Égypte a été éliminée dès les huitièmes de finale, après une défaite dramatique (3-2) face à l'Argentine.

Le FC Barcelone affronte Al Ahly dans le cadre de la 61e édition du Trophée Joan Gamper, lors de son dernier match de préparation avant d'entamer les compétitions de la nouvelle saison.

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