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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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En vidéo : Espi inscrit un quintuplé dans la victoire de l'Espagne 13-0

Saint-Marin U21 vs Espagne U21
Saint-Marin U21
Espagne U21
EURO U21 Qualification
Real Madrid
C. Espi
Saint-Marin
Espagne

Esperbi brille pour sa première avec les moins de 21 ans

Carlos Espí, l'attaquant du Real Madrid, a conduit la sélection espagnole des moins de 21 ans vers une large victoire face à Saint-Marin sur le score de 13-0, ce jeudi soir, dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Europe des moins de 21 ans 2027, prévu en Albanie et en Serbie.

L'Espagne a dominé de bout en bout cette rencontre, disputée au stade de Saint-Marin dans la ville de Serravalle, et a signé un succès éclatant qui a renforcé sa place en tête du groupe 1, avant son dernier match contre la Roumanie le 6 octobre à Ibiza.


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Espí a volé la vedette en inscrivant pas moins de 5 buts au cours de la rencontre.

Le jeune attaquant vit un bon début de saison avec le Real Madrid, après avoir rejoint le club merengue en provenance de Levante l'été dernier, où il a signé un contrat courant jusqu'en juin 2031.


Espí avait disputé 66 matches avec Levante, en 3 saisons, et inscrit 20 buts. L'attaquant du Real avait déjà porté les couleurs de l'Espagne avec les sélections des moins de 19 ans et des moins de 20 ans, avant de recevoir sa première convocation en équipe des moins de 21 ans lors de la trêve actuelle.

Avec cette victoire sur Saint-Marin, l'Espagne a conservé la tête du groupe 1 avec deux points d'avance sur la Finlande, pour aborder la dernière journée en maîtresse de son destin, dans la course à la qualification pour le Championnat d'Europe 2027.


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