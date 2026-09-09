Lors d'une soirée palpitante sur la pelouse de l'Arab Contractors, Al Ahly n'a pas réussi à s'imposer et a dû se contenter d'un match nul difficile sur le score de 1-1 face aux Loups de la Montagne, dans le cadre des rencontres du championnat d'Égypte de première division.

L'Arab Contractors a surpris tout le monde en ouvrant le score par l'intermédiaire de sa vedette Islam Gaber à la 38e minute, avant qu'Ahmed Sayed « Zizo » n'arrache l'égalisation pour Al Ahly (57e), dans un match marqué par l'annulation d'un second but des Rouges et une grave blessure.

Une première période brûlante : les Loups de la Montagne foudroient Al Ahly grâce à un but de Gaber

La rencontre a débuté avec une pression attendue d'Al Ahly, et les premières tentatives sont venues d'une frappe de Sofiane Bendebka de l'extérieur de la surface de réparation qui est passée loin des cages, ainsi que d'un centre dangereux de Zizo sur corner que la défense de l'Arab Contractors a écarté.

Malgré la domination d'Al Ahly, le véritable danger a fait défaut, puisqu'aucune des deux équipes n'a cadré une frappe jusqu'à la 20e minute, avant qu'Amr El Gazzar ne sauve Al Ahly de la plus dangereuse des occasions après un face-à-face total de l'attaquant de l'Arab Contractors.

L'arbitre a accordé un penalty en faveur de l'Arab Contractors après une faute d'Omar Kamal Abdel Wahed, qu'Islam Gaber a transformé avec succès en un premier but dans les cages d'Al Ahly à la 38e minute.

La première période s'est achevée sur une avance surprise des Loups de la Montagne grâce à un but net, après qu'Amr El Gazzar eut manqué l'occasion d'égaliser d'une tête passée à côté des cages dans le temps additionnel.

Une seconde période folle : le retour d'Al Ahly et une joie inachevée

Dès le coup d'envoi de la seconde période, Amr El Gazzar a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à quitter la pelouse à la 49e minute, tandis qu'Al Ahly tentait d'intensifier ses offensives.

Moncef Bakr a failli faire la différence après avoir tenté de transmettre un ballon à Achraf Bencharki dans la surface de réparation, mais celui-ci était trop puissant, avant que Bencharki lui-même ne dribble les joueurs de l'Arab Contractors et n'obtienne un penalty après une intervention violente de Khaled Abdel Fattah à la 55e minute.

Zizo a transformé cette supériorité en but égalisateur pour Al Ahly dans les cages de l'Arab Contractors à la 57e minute, ramenant le match à son point de départ.

À la 58e minute, Imam Ashour a fait sa première apparition depuis 112 jours, le joueur ayant disputé son dernier match avec les Rouges face à Al Masry lors de la clôture des rencontres du championnat d'Égypte de première division de la saison 2025/2026.

Le match s'est enflammé à la 62e minute lorsque Moncef Bakr a inscrit le second but d'Al Ahly dans les cages de l'Arab Contractors, mais l'arbitre a décidé d'annuler le but pour hors-jeu, permettant à l'Arab Contractors de préserver ce précieux match nul jusqu'à la fin.

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Après le but égalisateur, un calme relatif s'est installé sur le déroulement de la rencontre, avec des tentatives réciproques des deux équipes pour arracher le but de l'avantage, avant que le véritable danger ne survienne à la 88e minute avec une superbe frappe du revenant Imam Ashour, qui est passée à quelques centimètres au-dessus des cages de l'Arab Contractors, gâchant ainsi l'occasion de tuer le match.