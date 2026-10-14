Lors d'une folle soirée au Stadio Olimpico, le Néerlandais Marten de Roon ne s'est pas contenté de secouer les filets du Real Madrid : il a aussi fait tomber un record historique qui tenait depuis plus de 23 ans dans la capitale italienne.

Le réseau de statistiques footballistiques Opta a révélé que de Roon, à 35 ans et 199 jours, est devenu le joueur non italien le plus âgé à marquer un but dans l'histoire de la Roma en Ligue des champions et en Coupe d'Europe, battant ainsi le record de la légende argentine Gabriel Batistuta, qui avait inscrit un but à 33 ans et 312 jours face à l'Ajax en 2002.

Ce but est venu couronner un début de match tonitruant pour les hommes de Gian Piero Gasperini : à la 21e minute, de Roon a décoché une frappe surpuissante de l'entrée de la surface, qui a heurté l'un de ses coéquipiers avant de finir au fond des filets de Courtois, faisant exploser les tribunes de l'Olimpico.





Mais la joie de la Roma n'aura duré que deux minutes, Kylian Mbappé ayant égalisé à la 23e minute d'à peu près la même manière, après avoir profité d'une erreur de Mario Hermoso pour frapper de l'entrée de la surface, remettant les deux équipes à égalité et confirmant que cette affiche historique avait encore beaucoup à offrir.







