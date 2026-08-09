L'international argentin Rodrigo De Paul a dédié son but inscrit dans les filets du club mexicain de Monterrey à son ami proche Lionel Messi, absent de la rencontre en raison du décès de son père Jorge.

Le milieu de terrain de l'Inter Miami avait décidé à l'avance de la manière dont il exprimerait son soutien à Messi : il a porté le maillot numéro 10 de son coéquipier sous le sien, et l'a dévoilé après avoir marqué son but.

Alors que la rencontre en était à la 31e minute, De Paul a envoyé une frappe ras de terre puissante depuis l'extérieur de la surface de réparation qui s'est logée dans les filets de Monterrey, offrant à l'Inter Miami l'avantage sur le score d'un but à zéro.

Dès que le ballon est entré dans les cages, le milieu de terrain a ôté son maillot floqué du numéro 7, révélant qu'il portait le maillot de Messi en dessous.

À lire aussi

Flick surprend le duo du Barça par une décision de mise à l'écart

Une star du Real Madrid se dirige vers un départ : elle négocie avec 8 clubs anglais

La célébration de De Paul a rappelé le geste effectué par Messi en 2020, après la disparition de la légende Diego Maradona, alors qu'il évoluait sous les couleurs de Barcelone : il avait porté le maillot numéro 10 de Newell's Old Boys, celui de la légende disparue, lors d'un match face à Osasuna, avant de le dévoiler après avoir inscrit un but.

Malgré le but de De Paul, l'Inter Miami n'a pas su conserver son avantage et s'est incliné face à Monterrey sur le score de 2-1, ce qui complique sa situation dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Leagues Cup.

L'Inter Miami doit terminer la phase de groupes parmi les 4 meilleurs clubs de la MLS, au nombre de points. L'équipe compte actuellement 3 points, sachant que d'autres matches n'ont pas encore été disputés lors de la journée en cours.

Le message de Suárez

De son côté, Luis Suárez, l'un des amis les plus proches de Messi et son ancien coéquipier à Barcelone, a adressé un message émouvant à la star argentine.

L'Uruguayen chevronné, qui n'a pas joué face à Monterrey en raison d'une suspension, a écrit sur son compte Instagram : « Mon ami, je t'embrasse très fort, toi et toute ta famille. Ton père, de là-haut, continuera de te regarder avec fierté, comme il l'a toujours fait. Toute mon affection en ces moments à la famille Messi. Repose en paix, Jorge. »

L'Inter Miami a également tenu à rendre hommage à Jorge Messi, avant le coup d'envoi de la rencontre face à Monterrey. En l'absence de Messi, qui était en route vers Rosario pour se tenir aux côtés de sa famille, c'est De Paul qui a porté le brassard de capitaine.

Avant le coup d'envoi du match, le nom « Jorge Messi » est apparu sur l'écran du Chase Stadium dans le rose caractéristique de l'Inter Miami, avec ses dates de naissance et de décès : « 1958-2026 ».

Ensuite, avant l'exécution des hymnes nationaux du Mexique et des États-Unis, tout le monde a observé une minute de silence en hommage au père de Messi.



