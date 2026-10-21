En vidéo : Davies frappe Arsenal depuis son nouveau poste

Le Bayern Munich a refusé de s'incliner à l'issue de la première mi-temps face à son hôte Arsenal, ce mercredi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

La formation anglaise avait ouvert le score (1-0) à la 25e minute par l'intermédiaire d'Eberechi Eze, qui a reçu une passe en profondeur sur le côté gauche de son coéquipier Martin Ødegaard, avant de se présenter seul face au gardien Manuel Neuer et de le battre.

À lire aussi

Cartons rouges et minutes en infériorité numérique : un écart considérable entre le Real Madrid et le Barça

Un ancien international français : Mbappé n'a pas atteint le statut de Messi et Cristiano, et le joueur du Barça est le meilleur à son poste

Mais dix minutes après le but d'Arsenal, le Bayern est parvenu à égaliser lorsque l'attaquant anglais Harry Kane a adressé une passe précise au latéral canadien Alphonso Davies, repositionné en ailier lors de la rencontre de ce jour, qui a logé le ballon du pied droit dans les filets des visiteurs, à la 35e minute.

Le géant bavarois a abordé la rencontre de ce jour avec 4 points à son actif, fruit d'une victoire contre les Norvégiens du Bodø/Glimt et d'un match nul face à ses compatriotes de Fribourg, tandis qu'Arsenal avait récolté deux victoires lors des deux premières journées de la Ligue des champions, aux dépens des Italiens de Naples et des Français de Lille.