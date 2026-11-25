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Le match entre le Paris Saint-Germain et la Roma, mercredi soir, lors de la 5e journée de la Ligue des champions, a été marqué par de graves accusations de racisme. Plusieurs supporters parisiens affirment avoir été la cible de chants racistes et de gestes nazis de la part des supporters italiens installés dans la tribune visiteurs du Parc des Princes.

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Selon des témoignages recueillis par RMC Sport auprès de plusieurs abonnés de la tribune Boulogne, ces derniers ont clairement entendu des cris de singe provenant de la zone réservée aux supporters de la Roma pendant le match, qui s'est soldé par un nul 2-2.

D'autres supporters interrogés par la chaîne française affirment également avoir vu des supporters romains faire des gestes nazis pendant la rencontre.

« Il faut que ça cesse »

Un supporter, prénommé Julien (le prénom a été modifié), assure que des supporters italiens ont multiplié les comportements racistes pendant le match.

« Il y avait des supporters italiens complètement racistes, qui imitaient des cris de singe et faisaient des gestes en lien avec les vestes noires et la couleur de peau. Ils le faisaient de manière répétée », a-t-il expliqué.

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« Ils faisaient aussi des gestes d'égorgement. Il faut que ça cesse, il faut des sanctions », a ajouté ce supporter, selon RMC Sport.

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Il indique que certains supporters se sont adressés aux responsables de la sécurité du stade, qui leur ont répondu qu'ils ne pouvaient pas intervenir.

« On est allés voir les agents de sécurité, et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ça arrive souvent avec les supporters italiens, et ça n'a pas sa place dans les stades de football », a-t-il déclaré.

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Ces accusations font suite à un match spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et la Roma, conclu sur un score de 2-2. Reste à savoir si les instances compétentes ouvriront une enquête officielle sur les faits rapportés par plusieurs supporters du club français.

La série du PSG prend fin

La Roma a évité une nouvelle remontada face au Paris Saint-Germain, qui la recevait au Parc des Princes, en arrachant le nul lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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La Roma a ouvert le score dès la 5e minute par Mario Hermoso, mais le Paris Saint-Germain a égalisé grâce à Illia Zabarnyi à la 31e minute.

Le club français a pris l'avantage sur un penalty du remplaçant Ousmane Dembélé à la 62e minute et semblait se diriger vers la victoire, mais les visiteurs sont revenus de la même manière à la 87e minute, quand le remplaçant Donyell Malen a transformé un autre penalty.

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Ce nul spectaculaire intervient alors que la Roma a subi plusieurs défaites dans de grandes affiches cette saison, après avoir mené au score avant d'être victime d'une remontada.

Elle avait ainsi mené face au Real Madrid au Stadio Olimpico avant que les Madrilènes ne renversent la situation pour s'imposer 4-3, et avait également pris l'avantage contre Manchester United à Old Trafford avant que les Mancuniens ne reviennent pour l'emporter 3-2.

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La série de victoires du PSG prend fin après un sans-faute lors des 4 premières journées, mais son total monte à 13 points à la deuxième place, ce qui assure la première place au Real Madrid, désormais la seule équipe à avoir remporté ses 5 premiers matchs cette saison.

De son côté, la Roma porte son total à 5 points et occupe la 25e place, avec une victoire et deux matchs nuls.