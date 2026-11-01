En vidéo : Courtois égale un record légendaire et adresse un message aux supporters du Real

Le Belge Thibaut Courtois a retrouvé les cages du Real Madrid, après son absence lors du Clasico face au Barça, lors de la dernière journée de la Liga.

Courtois a été titularisé avec les Merengues, lors de la rencontre face au Racing comptant pour la 11e journée de Liga, dimanche soir, et il a réussi à garder sa cage inviolée, lors de la victoire du club madrilène sur le score de trois buts à zéro.

Le compte du Real Madrid sur le réseau social X a indiqué que Courtois avait égalé la performance de Miguel Angel, en devenant le troisième gardien de but à avoir disputé le plus de matches avec le Real Madrid, avec un total de 346 rencontres.

Le compte du club madrilène a également publié les déclarations de Courtois à l'issue de la rencontre, lui qui a déclaré : « Bonjour les Madridistas. Je suis extrêmement heureux de cette victoire et d'avoir gardé ma cage inviolée. »

Le gardien belge a ajouté : « Nous nous dirigeons maintenant vers Athènes pour continuer à chercher les trois points. Allons-y. Hala Madrid. »

Grâce à cette victoire, le Real Madrid a porté son total à 27 points et occupe la troisième place du classement de la Liga, à 3 points du leader, le Barça.

Le Real Madrid se prépare à affronter l'AEK Athènes, mercredi prochain, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le Real Madrid cherche à conserver un parcours sans faute en Ligue des champions, après avoir remporté la victoire lors des trois premières journées.