Ce n'était pas qu'une simple victoire dans le Clasico, mais la déclaration d'une nouvelle allégeance. À 2h30 du matin, alors que tout le monde dormait à poings fermés, le centre d'entraînement de Valdebebas vibrait au rythme des chants.

Là-bas, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, grand vainqueur de cette soirée du Camp Nou qu'il a conclue sur le score de 2-1, est arrivé pour découvrir un accueil que même les supporters les plus enthousiastes des Merengues n'auraient pu imaginer.

Plus personne n'est désormais sceptique. S'il restait une minorité à douter de la pertinence d'un second passage de José Mourinho au Real Madrid lors de son arrivée en juin dernier, la victoire dans le Clasico a balayé tous les doutes.

Avec une composition de départ choisie avec le plus grand soin pour disputer cette rencontre difficile, et une empreinte tactique visible à chaque minute, tout le monde a reconnu son travail, et ce qui était tenu pour acquis s'est confirmé : il a gagné le cœur de tous.

La scène de l'aube du lundi : le récit complet

La plus grande preuve de ce changement radical, c'est la scène qu'ont immortalisée les caméras de la célèbre émission « El Chiringuito ». Après l'atterrissage de l'avion de l'équipe en provenance de Barcelone, passé deux heures du matin ce lundi, Mourinho s'est directement rendu à Valdebebas pour y trouver une centaine de supporters qui l'attendaient.

Il ne s'agissait pas d'un simple arrêt passager, mais bien d'une célébration joyeuse dans tous les sens du terme. Les supporters ont accueilli le bus de l'équipe et la voiture de l'entraîneur avec des chants et des cris. Et lorsque Mourinho est reparti en direction de son domicile, il ne s'est pas contenté de saluer de la main : il s'est joint aux applaudissements et a fait retentir le klaxon de sa voiture en guise d'hommage aux supporters qui avaient veillé jusqu'à l'aube pour lui.

Le secret de l'unité madrilène

Le succès de Mourinho n'est pas le fruit du hasard. L'entraîneur portugais, qui faisait face à de nombreux points d'interrogation à son arrivée, a réussi à changer les choses radicalement grâce à une brillante gestion, sur le terrain comme en dehors.

Sur le terrain, cela s'est traduit par les résultats et les performances. En dehors, par ses discours habiles qui ont réussi à créer un « ennemi commun », qu'il s'agisse de la presse ou des arbitres, posant ainsi les bases d'un front uni et solide entre le vestiaire et les supporters, rendant le Real Madrid plus uni que jamais.

Et la vérité indéniable, surtout après la déception de la défaite lors du dernier derby, c'est que les supporters du Real Madrid vivent aujourd'hui les meilleurs moments de la saison.

Et au milieu des aléas du football, il existe une conviction profonde dans toute la capitale : l'équipe possède tous les atouts nécessaires pour renouer avec les podiums en remportant à nouveau un grand titre après deux ans d'absence, et seul le temps pourra le confirmer.



