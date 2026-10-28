Dani Carvajal, ancien capitaine du Real Madrid, s'est exprimé avec une franchise remarquable sur les coulisses des tensions qui ont secoué le vestiaire de la Maison Blanche la saison dernière, minimisant l'importance de la fameuse altercation entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, et affirmant que de tels incidents sont normaux dans le football professionnel.

Dans un long entretien avec le journaliste Manu Carreño dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », le latéral chevronné, qui a quitté les murs du Bernabéu après 13 ans avec l'équipe première, a déclaré : « Non, ce n'était pas si important que ça, pas du tout. Je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années, et les joueurs en sont venus aux mains à plusieurs reprises, mais cela n'a eu aucune conséquence. »

Une bagarre qui se solde par une blessure à la tête

L'incident entre les deux milieux de terrain avait provoqué une large polémique après qu'une vive altercation verbale au sein du vestiaire s'était transformée en bagarre, qui aurait entraîné une blessure à la tête de Valverde ayant nécessité des points de suture, plaçant l'ambiance de l'équipe au cœur du débat public lors d'une saison difficile privée de titres.

Carvajal estime que l'incident a pris une ampleur supérieure à sa dimension réelle, simplement parce qu'il a été rendu public, affirmant que les désaccords internes ne signifient pas nécessairement l'existence de divisions permanentes dans le vestiaire.

La fuite dérange le capitaine

Carvajal a révélé le point qui a réellement suscité son mécontentement : non pas la bagarre elle-même, mais la rapidité avec laquelle elle a fuité dans la presse.

Il a déclaré clairement : « Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est la fuite, puisqu'elle a été publiée dans la presse une demi-heure seulement après. Je suis de ceux qui croient en la nécessité de préserver la confidentialité du vestiaire, et cela me dérange vraiment. »

Cette déclaration met en évidence l'importance de la discrétion dans un environnement aussi compétitif que celui du Real Madrid, où tout incident interne peut se transformer en bombe médiatique.

Une saison difficile sans titres

Carvajal a reconnu que sa mission en tant que capitaine la saison dernière a été l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière, dans un contexte marqué par l'absence de titres, la pression médiatique et les rumeurs au sein de l'équipe.

Il a déclaré : « J'ai dû être capitaine lors de ma deuxième année sans titres, et gérer le vestiaire et faire face aux rumeurs n'est pas une chose aisée. »

Il a affirmé que son style de leadership a toujours été associé à l'humilité, sans réclamer de privilèges en se fondant sur sa carrière ou sur le brassard de capitaine, avant de tourner la page du club merengue et d'entamer un nouveau défi professionnel sous le maillot de Getafe.



