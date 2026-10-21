En vidéo : Bernardo Silva bat le record de Van Nistelrooy et marche sur les traces de Mbappé et Beckham

Le Portugais Bernardo Silva a inscrit son nom dans les annales de la Ligue des champions grâce à deux statistiques remarquables, après avoir marqué son premier but sous le maillot du Real Madrid dans la compétition continentale, devenant ainsi le joueur étranger le plus âgé à y parvenir avec le club madrilène, et rejoignant une liste rare composée de cinq joueurs qui avaient déjà fait trembler les filets de l'équipe avant de marquer en sa faveur.

Silva a ouvert le score pour le Real Madrid face à Leipzig, menant l'équipe vers une victoire 4-1 ce mercredi soir lors du match de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Selon les statistiques d'« Opta », Silva avait 32 ans et 72 jours lorsqu'il a marqué son premier but pour le Real Madrid en Ligue des champions, dépassant le précédent record détenu par le Néerlandais Ruud van Nistelrooy, qui avait réalisé l'exploit à l'âge de 30 ans et 87 jours, lorsqu'il avait fait trembler les filets du Dynamo Kiev en septembre 2006.

L'exploit de la star portugaise ne s'est pas arrêté à son record d'âge, puisque le statisticien espagnol Mister Chip a révélé l'entrée du joueur dans une liste ne comptant que cinq joueurs ayant marqué pour le Real Madrid en Ligue des champions après avoir déjà marqué dans ses filets lors de leurs passages avec d'autres clubs.

Cette liste comprend des noms marquants de l'histoire du football européen : Ruud van Nistelrooy, qui avait marqué contre le Real Madrid sous le maillot de Manchester United, David Beckham avec le même club anglais, Álvaro Morata sous le maillot de la Juventus, Kylian Mbappé lorsqu'il était joueur du Paris Saint-Germain, et Antonio Rüdiger durant son passage à Chelsea, avant que Bernardo Silva ne les rejoigne, lui qui avait déjà fait trembler les filets madrilènes sous le maillot de Manchester City.