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Le match entre l'Espagne et l'Angleterre au stade de Wembley n'était pas une simple confrontation entre deux sélections, il s'est transformé en un véritable champ de bataille enflammé entre deux coéquipiers du Real Madrid, après que Jude Bellingham s'est engagé dans une altercation vive et violente avec Marc Cucurella, dans une scène qui a enflammé les réseaux sociaux, suscité une large polémique en Espagne et en Angleterre, et placé le Real Madrid dans une position des plus embarrassantes.

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Dès la première minute, la rencontre fut extrêmement tendue, ce qui s'est manifesté à plusieurs reprises : les protestations contre les décisions de l'arbitre Clément Turpin se sont poursuivies, tout comme les accrochages entre les joueurs des deux équipes durant les quatre-vingt-dix minutes, y compris en dehors des phases de jeu, dans un spectacle qui reflète l'ampleur de la rivalité historique entre les deux sélections et le désir de l'emporter à tout prix.

En réalité, l'un des moments les plus chauds s'est produit à la pause de la première période, lorsque Fabián, White, Rodri, Cucurella et Bellingham se sont retrouvés face à face sur le chemin du tunnel. L'atmosphère était électrique et les joueurs ont échangé des mots acerbes, avant que certains n'interviennent pour apaiser la situation.

Mais la scène qui a volé la vedette fut celle entre Jude Bellingham et Marc Cucurella, dont l'image a largement circulé. Les deux joueurs, coéquipiers au Real Madrid, avaient fait preuve de cordialité avant le match, mais l'esprit de compétition féroce entre eux a donné lieu à une vive altercation verbale qui a bouleversé tous les calculs.

L'histoire a commencé sur l'action ayant abouti au premier but de l'Angleterre, un penalty, avec une altercation verbale entre Cucurella et des joueurs anglais. Le latéral du Real Madrid a reçu un coup violent et s'est effondré au sol pendant que l'arbitre assistant vidéo « VAR » visionnait l'action entre Harry Kane et Pau Cubarsí, qui avait précédé la chute.

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À cet instant, son coéquipier Jude Bellingham s'est empressé de s'approcher de son partenaire du Real Madrid. Le milieu de terrain anglais, visiblement très en colère, s'est penché pour s'en prendre à Cucurella au sujet de son comportement, l'a pointé du doigt et a même tenté de le relever du sol alors que le joueur espagnol se tordait de douleur sur la pelouse, obligeant Mikel Oyarzabal à intervenir pour empêcher la situation de s'envenimer.

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L'attitude de Bellingham n'est pas passée inaperçue, y compris dans les médias espagnols. Antonio Romero, journaliste de la radio « SER », l'a critiqué : « Un comportement odieux de la part de Bellingham, qui a reproché à Cucurella de rester au sol pour permettre le recours à l'assistance vidéo. D'autre part, un comportement très odieux de la part de Bellingham, qui a chuchoté quelque chose à l'oreille de Cucurella. »

Manolo Lama a commenté sur la radio « Cope » : « C'est ça, le football : deux joueurs du Real Madrid, Bellingham et Cucurella, se disputent sur la pelouse de Wembley. »

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La rivalité ne s'est pas arrêtée là. Les deux joueurs se sont de nouveau accrochés tout au long du match, y compris lors d'un moment de tension sur le chemin du tunnel à la mi-temps, échangeant des mots acerbes, mais tout cela est resté sur le terrain.

Après le coup de sifflet final, la tension est retombée et les joueurs se sont serré la main dans un esprit sportif, comme à l'accoutumée, dans une tentative de tourner la page du différend. Mais les images et les vidéos qui ont circulé resteront longtemps au cœur des discussions des supporters.