En vidéo : Bastoni punit la France après une grossière erreur

Alessandro Bastoni, défenseur de l'Italie et de l'Inter Milan, a égalisé pour la sélection de son pays (1-1) face à la France à la 68e minute, ce vendredi soir au Stade de France, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

La première période s'était achevée sur un score vierge. En début de seconde période, Michael Olise a ouvert le score pour la France à la 55e minute, sur un coup franc joué court par Rayan Cherki en sa direction, qu'il a frappé du pied gauche pour venir heurter la barre transversale et entrer dans les filets.

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Mais la réponse italienne est venue 13 minutes plus tard, lorsque Bastoni a profité d'une grossière erreur de Lucas Da Cunha, qui a mal contrôlé une passe de Rabiot. Le défenseur de la Nazionale a alors subtilisé le ballon dans une zone avancée et s'est lancé vers le but pour marquer face au gardien Mike Maignan.

Bastoni a ainsi porté son total à deux buts dans cette édition de la Ligue des nations, après avoir inscrit le but de l'ouverture face à la Turquie il y a quelques jours, lors de la victoire de l'Italie (4-1).

Bastoni a bien failli coûter un penalty à l'Italie dans les dernières minutes de la rencontre, lorsqu'il a semblé faire faute sur Michael Olise, mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre, et le match s'est terminé sur un nul (1-1).

La France a ainsi porté son total à 7 points et prend la tête du groupe 1, devant la Belgique, deuxième avec 6 points, et l'Italie, troisième avec 4 points, tandis que la Turquie ferme la marche sans le moindre point.



