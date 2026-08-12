Bryan Mague, le jeune attaquant d'Aston Villa, a inscrit son nom dans l'histoire de la Supercoupe de l'UEFA, après avoir marqué un but face au Paris Saint-Germain ce mercredi, au stade « Red Bull Arena » de la ville autrichienne de Salzbourg, devenant ainsi le plus jeune joueur à marquer dans la compétition.

Les Français menaient (1-0) grâce à un but de Khvicha Kvaratskhelia à la 20e minute, avant que Mague n'égalise pour les Villans à la suite d'un centre de son coéquipier écossais John McGinn, à la 45e minute, la première période se terminant sur le score de (1-1).

Âgé de 17 ans et 212 jours, Mague était entré dans le match comme titulaire, devenant également le plus jeune joueur à débuter une rencontre dans l'histoire de la Supercoupe de l'UEFA depuis le lancement des archives modernes de la compétition en 2006, selon le réseau Opta.

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Mague est né à Londres de parents camerounais, le 12 janvier 2009, et évolue au poste d'attaquant.

Il a débuté sa carrière dans les académies du Luxembourg, avant de rejoindre le club français de Metz en 2023, où il est devenu, en août 2025, le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer un match en Ligue 1, à l'âge de 16 ans et 217 jours.

Mague a rejoint Aston Villa en janvier 2026 en provenance de Metz, dans un transfert dont plusieurs rapports ont estimé la valeur à environ 12 millions d'euros, après ses belles prestations avec les équipes de jeunes.

Il a attiré les regards lors de la préparation de la saison en cours, en marquant deux buts lors de la victoire de Villa contre Walsall 5-0, avant de faire trembler également les filets de la Real Sociedad lors d'un match amical.

Le joueur possède un parcours international remarquable, puisqu'il a représenté le Luxembourg au niveau de l'équipe première, avant de jouer par la suite pour la sélection anglaise des moins de 17 ans, et il est éligible pour représenter les « Three Lions » en raison de sa naissance à Londres.



