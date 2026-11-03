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Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : après le choc du derby, l'Inter inflige au Feyenoord une défaite sans précédent

Feyenoord vs Inter
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Italie

Les Nerazzurri retrouvent la santé par la porte de la Ligue des champions

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L'Inter Milan a retrouvé des couleurs en s'imposant sur la pelouse de son hôte néerlandais, le Feyenoord, sur le score de 3-0 au stade « De Kuip », ce mardi soir, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette victoire intervient quelques jours après la défaite de l'Inter Milan face à son voisin et rival de l'AC Milan sur le score de 1-3 dans le choc du championnat italien.

L'Inter Milan a infligé au Feyenoord sa première défaite à domicile face à un club italien en phase de ligue (ou phase de groupes selon l'ancien format), le club néerlandais ayant enregistré 4 victoires et deux nuls lors des six matchs qu'il avait disputés contre des adversaires italiens avant la rencontre d'aujourd'hui, selon les statistiques du site officiel de la Ligue des champions.

L'Inter Milan a signé sa deuxième victoire en Ligue des champions cette saison, atteignant ainsi les six points à la 14e place du classement, tandis que le Feyenoord reste bloqué à 3 points à la 30e place.

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L'Inter Milan a terminé la première mi-temps en tête grâce à un doublé vierge, portant la signature de Yann Bisseck d'une frappe puissante à la 8e minute, et de Francesco Pio Esposito d'une tête à la 34e minute.

En seconde période, la domination de l'équipe italienne s'est poursuivie : après seulement 9 minutes, Piotr Zielinski a ajouté un troisième but d'une frappe surpuissante, scellant définitivement le sort de la rencontre.

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