En vidéo : Al-Faisal motive les joueurs saoudiens… et exhibe ses talents !

L’équipe nationale saoudienne poursuit ses préparatifs intensifs en vue de débuter son parcours en Coupe du monde, avec un match contre l’Uruguay mardi matin.

Elle figure dans le groupe H, en compagnie de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.

Les joueurs de la « Vert » saoudienne ont reçu un formidable coup de pouce moral grâce à la présence du prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des Sports, lors de la dernière séance d’entraînement avant l’affrontement avec l’Uruguay.

Le ministre a tenu à motiver les joueurs afin qu’ils soient à la hauteur lors de l’entrée en lice de l’Arabie saoudite dans la compétition.

Le compte X du ministère saoudien des Sports a diffusé plusieurs photos de la visite d’Al-Faisal, accompagné de Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, et de Fahd Al-Mufarrij, directeur exécutif de l’équipe nationale.

Le compte « Al-Sharq Al-Awsat – Sport » a également diffusé une vidéo dans laquelle le ministre exhibe ses talents de footballeur.

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