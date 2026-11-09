En vidéo : 10 secondes qui ont failli coûter cher au Barça face à l'Atlético !

La colère de Hansi Flick à la 86e minute n'était pas un simple accès d'énervement d'un entraîneur sous tension, mais une colère provoquée par une nouvelle loi, une règle stricte et une sanction qui a failli renverser complètement le match au sommet au Wanda Metropolitano.

Alors que le Barça menait 2-1 face à l'Atlético de Madrid et tentait de conserver les trois points, un simple remplacement a failli contraindre l'équipe à évoluer à dix joueurs pendant une minute entière. C'est alors que Flick, connu pour son calme habituel, n'a pas pu rester silencieux.

Un match au bord de l'explosion

Le match du Barça face à l'Atlético de Madrid était en jeu. La rencontre au Riyadh Air Metropolitano aurait pu déboucher sur une surprise au classement si l'Atlético avait réussi à décrocher les trois points.

Le match avait commencé dans ce sens, avec le but précoce de Giuliano et les Rojiblancos apparaissant comme la meilleure équipe. Mais le Barça a retrouvé son équilibre et a réussi à renverser la situation. Le score serré de 2-1 a toutefois maintenu la tension jusqu'au coup de sifflet final.

L'instant de colère à la 86e minute

Hansi Flick lui-même a illustré cette tension : à la 86e minute, l'entraîneur allemand a fait entrer Karim Adeyemi à la place d'Anthony Gordon, avec qui il a dû s'expliquer au sujet du changement.

L'Anglais a mis plus de temps que ne le prévoyait l'entraîneur du Barça, et il a quitté le terrain contrarié, marchant en direction de la ligne de but. Quant à Gordon, qui semblait surpris, il a accéléré le pas et a serré la main d'Adeyemi.

L'entraîneur allemand a demandé à l'Anglais de se dépêcher, et celui-ci a quitté le terrain dans un état d'incrédulité.

La règle des 10 secondes

La frustration de l'entraîneur du Barça est tout à fait compréhensible : depuis cette saison, les retards lors des remplacements sont sanctionnés.

Pour éviter les pertes de temps, le joueur remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes suivant l'apparition du panneau des changements. Faute de quoi, l'équipe effectuant le remplacement se retrouve réduite à dix joueurs, et le joueur entrant doit attendre une minute entière hors du terrain avant de pouvoir y entrer.

Si Gordon avait mis plus de temps, les Blaugrana auraient joué à dix joueurs pendant une minute, au moment où l'Atlético cherchait le but égalisateur.

Le précédent du Real Madrid et de l'Inter

Cette loi a été appliquée pour la première fois début septembre lors d'un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Inter Milan, selon «Mundo Deportivo ».

Vinicius avait pris plus de temps que nécessaire à la 87e minute, et Carreras, son remplaçant, n'avait pu entrer en jeu qu'après 60 secondes. Le Real Madrid, et en particulier Mourinho, avait vivement protesté à ce moment-là, mais le corps arbitral avait appliqué la loi correctement.

Ainsi, Flick a compris que 10 secondes peuvent faire la différence entre la première place et la catastrophe. C'est pourquoi sa colère envers Gordon n'était pas un simple énervement, mais un avertissement : le football nouvelle version ne pardonne pas à celui qui prend une seconde de retard.