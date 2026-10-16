Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a esquivé toute prise de position sur la sanction infligée à Vinicius Junior, la star du Real Madrid.

Vinicius a été suspendu pour 4 matchs après son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal en Liga : deux matchs pour mauvaise conduite, après avoir tiré les cheveux d'un adversaire, et deux matchs pour avoir contesté la décision de l'arbitre.

L'Atlético Madrid avait vécu une situation similaire la saison dernière, lorsque son ancien joueur Iker Luque avait été suspendu 3 matchs lors d'une rencontre de l'équipe réserve contre Ponferradina.

Le journal Marca a publié les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse d'avant-match entre l'Atlético Madrid et l'Espanyol, demain samedi, pour la neuvième journée de Liga.

Prochains matchs ESP LaLiga 08:00 ATM Regarder

Simeone a déclaré : « La différence de sanctions entre Vinicius et Iker Luque ? Espanyol. »

L'entraîneur argentin s'est contenté de répondre par un seul mot, « Espanyol », afin d'éviter de commenter la sanction infligée à la star du Real Madrid.

Au sujet de la rencontre de demain, Simeone a expliqué : « Il y a toujours une marge de progression dans tous les domaines. Gagner cinq matchs ne signifie pas que vous faites les choses très bien. Il y a toujours une part de chance. »

Il a précisé : « Koke et Cardoso ne seront pas disponibles demain, et c'est pour cette raison que nous disposons d'un effectif important. À la fin de la saison, on verra à quel point cela a été déterminant. »

Il a insisté : « Nous sommes encore en phase de construction. Nous devons gérer le temps de jeu des joueurs, mais toujours avec le souci de gagner les matchs. »

Il a ajouté : « Pablo Barrios ? Tous ces mots ne doivent pas l'affecter négativement ni l'affaiblir. Pablo est un joueur extrêmement important pour nous. »

Il a indiqué : « Koke ? Il traverse l'étape que nous traversons tous lorsque nous perdons un membre de la famille. Il souffre également de douleurs à la jambe, et c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas l'emmener demain. »

Il a conclu : « J'apprécie Manolo González, l'entraîneur de l'Espanyol, qui affiche toujours de bons niveaux de compétitivité sous sa direction. Les joueurs savent pour quoi ils jouent, et quand une équipe connaît son style de jeu, cela revient à l'entraîneur. C'est une équipe qui travaille bien et qui possède une grande capacité de compétition ; nous avons toujours éprouvé des difficultés face à elle. »