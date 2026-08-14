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imago-sport-1081063544.jpgAbdullah Ahmed

Traduit par

En un moment de colère : Benzema déclenche la première crise de la saison d'Al Hilal

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
K. Benzema
S. Inzaghi
Arabie saoudite
France
Italie

L'attaquant français a marqué un but, mais !

Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a provoqué la première crise au sein de l'équipe cette saison, lors de la rencontre face à Al-Faisaly en Saudi Pro League.

Al-Hilal a affronté Al-Faisaly, tout juste promu en Saudi Pro League, vendredi soir, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la première journée de la compétition.

À la 70e minute de jeu, l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de faire sortir Karim Benzema du terrain, en le remplaçant par l'attaquant ivoirien Mohamed Kader Meïté.

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Le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail a déclaré que la décision d'Inzaghi avait provoqué la colère de Benzema, les vidéos montrant le Français en train de discuter de ce choix avec l'un des adjoints de l'entraîneur italien.

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C'est Benzema qui avait ouvert le compteur des buts d'Al-Hilal en ce début de saison, inscrivant le premier but face à Al-Faisaly sur penalty.

Depuis son arrivée au « Zaïm » lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant français a disputé 14 matches toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à marquer 10 buts et à en délivrer 5.

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