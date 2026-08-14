Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a provoqué la première crise au sein de l'équipe cette saison, lors de la rencontre face à Al-Faisaly en Saudi Pro League.

Al-Hilal a affronté Al-Faisaly, tout juste promu en Saudi Pro League, vendredi soir, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la première journée de la compétition.

À la 70e minute de jeu, l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de faire sortir Karim Benzema du terrain, en le remplaçant par l'attaquant ivoirien Mohamed Kader Meïté.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail a déclaré que la décision d'Inzaghi avait provoqué la colère de Benzema, les vidéos montrant le Français en train de discuter de ce choix avec l'un des adjoints de l'entraîneur italien.

C'est Benzema qui avait ouvert le compteur des buts d'Al-Hilal en ce début de saison, inscrivant le premier but face à Al-Faisaly sur penalty.

Depuis son arrivée au « Zaïm » lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant français a disputé 14 matches toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à marquer 10 buts et à en délivrer 5.