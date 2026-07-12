Il n’a fallu que 50 secondes au Britannique Paddy Pimblett pour retrouver ses marques et renouer avec la victoire, après avoir battu le Français Benoît Saint-Denis lors du premier round du deuxième combat principal de l’UFC 329, marqué par le retour de la star irlandaise Conor McGregor, lors de l’une des soumissions les plus rapides et les plus violentes de la saison.

Le Britannique a sorti un « Darce Choke » parfaitement exécuté qui a immédiatement assommé son adversaire, scène choc qui a laissé le public de l’arène pantois, malgré l’entame confiante et l’élan offensif du Français.

La meilleure soumission de l’année

Après l’affrontement, Pimblett a déclaré avec assurance : « C’est la meilleure soumission de l’année. Je savais qu’il avait complètement perdu connaissance, ils ont dû lui faire passer un examen médical après ça. Il a essayé de m’attraper les jambes comme tout le monde le fait, mais je l’ai mis au sol et j’ai plaqué sa tête contre le tapis. Je suis comme une putain d’araignée. C’est aussi simple que ça. »

Le Britannique a ajouté, vindicatif : « J’avais besoin de cette victoire pour retrouver confiance, et j’ai prouvé ce soir que je restais l’un des combattants les plus redoutables. »

Benoît Saint-Denis avait pourtant entamé la rencontre avec puissance et une confiance affichée, porté par une série de quatre victoires retentissantes obtenues récemment face à des noms prestigieux de la catégorie, tels que Dan Hooker, Benil Dariush et Mauricio Rove, toutes conclues par KO et aucune n’ayant dépassé le deuxième round.

Cette confiance débordante l’a toutefois poussé à précipiter ses actions : il a tenté d’envoyer Pemblett au sol dès les premières secondes, mais le Britannique l’attendait de pied ferme.

La guillotine se transforme alors en une soumission fatale

Lorsque Saint-Denis a cherché à mettre son adversaire au sol, Pemblett a réagi à la vitesse de l’éclair en tentant une guillotine (Guillotine Choke), avant de basculer avec une aisance remarquable vers le « Dars », une soumission plus redoutable.

En moins d’une minute, le Britannique a serré son étau autour du cou de son adversaire, provoquant une perte de conscience totale. L’arbitre a aussitôt interrompu le combat, sous le regard choqué d’un public qui s’attendait à un affrontement long et passionnant.

Un retour en force après la défaite

Cette victoire rapide et décisive marque un retour en force pour Paddy Pimblett après sa dernière défaite. Le Britannique, déterminé à remonter dans le classement de la division, a démontré une maîtrise impressionnante en soumission et au sol.

De son côté, Benoît Saint-Denis a essuyé un revers cuisant qui a mis fin à sa série de victoires, rappelant qu’un excès de confiance et des décisions hâtives peuvent coûter cher dans l’univers des arts martiaux mixtes.

Ce combat était l’un des temps forts de l’UFC 329, soirée marquée par le retour très attendu de la star irlandaise Conor McGregor en tête d’affiche.