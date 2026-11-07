En raison du Mondial 2030 : Lekjaa prend une décision importante concernant son poste au sein de la CAF

Il semble que Fouzi Lekjaa s'apprête à réorganiser ses cartes au sein de la Confédération africaine de football, dans une démarche qui pourrait mettre fin à l'une de ses responsabilités les plus en vue dans les coulisses du football africain, après s'être orienté vers la présentation de sa démission de la présidence de la commission financière de la CAF, tout en conservant son poste de premier vice-président de la Confédération continentale.

Le site marocain « Hespress » a rapporté que Lekjaa a décidé de démissionner de la présidence de la commission financière, en raison du volume des obligations qu'impose cette mission, et des déplacements et voyages fréquents qu'elle exige, en plus du temps considérable nécessaire au suivi des différents dossiers liés à la gestion des affaires financières de la Confédération africaine.

Il a ajouté que cette décision s'inscrit dans le cadre du souhait du responsable marocain de réorganiser ses priorités et de se consacrer davantage aux responsabilités qui lui incombent au Maroc, que ce soit sur le plan sportif ou gouvernemental, en plus de s'impliquer dans les dossiers relatifs aux préparatifs de l'organisation de la phase finale de la Coupe du monde 2030.

La même source a insisté sur le fait que le départ de Lekjaa de la présidence de la commission financière ne signifie pas son retrait des structures de la Confédération africaine de football, puisqu'il continuera d'assumer ses fonctions en qualité de premier vice-président de la CAF, conservant sa position au sein de la direction exécutive de la Confédération continentale.

Lekjaa avait acquis une grande expérience durant sa période à la tête de la commission financière, suivant un certain nombre de dossiers importants liés à la gouvernance et aux équilibres financiers, en plus de la rationalisation des dépenses et des efforts pour renforcer les ressources financières de la Confédération africaine.