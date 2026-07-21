Selon Bild, Tottenham souhaitait recruter définitivement l’international portugais de 31 ans à l’issue de son prêt.

Cependant, l’option d’achat de 30 millions d’euros, fixée dès le départ avec le Bayern, a été jugée trop élevée par les Londoniens. Au lieu d’ouvrir des négociations pour trouver un accord à la baisse, le FCB, sous la direction de son directeur sportif Max Eberl, aurait maintenu ses exigences.

Le champion d’Allemagne semblait convaincu qu’un autre club finirait par s’aligner sur ses exigences pour Palhinha.

Près de deux mois après la fin de la saison, aucune avancée concrète n’est à signaler : plusieurs clubs seraient intéressés, mais tous estiment que le prix réclamé par le FC Bayern est trop élevé.

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Aston Villa va-t-il rafler João Palhinha au Bayern ?

À l’heure actuelle, Aston Villa et le Benfica Lisbonne apparaissent comme les destinations les plus probables pour le milieu défensif. Le quatrième de Premier League la saison passée voit en lui une option crédible, selon l’expert en transferts Fabrizio Romano. Pour l’instant, aucune offre ni discussion formelle n’a été engagée avec le FC Bayern.

Selon A Bola, la situation est similaire du côté du Benfica : aucune discussion concrète n’a encore eu lieu avec le club munichois. Le Bayern aurait toutefois revu ses exigences à la baisse, fixant désormais le prix de vente entre 20 et 25 millions d’euros.

Une somme que les Spurs auraient probablement finie par accepter. L’entraîneur Roberto De Zerbi, en particulier, aurait tout mis en œuvre pour recruter Palhinha, mais les Londoniens se sont entre-temps renforcés par d’autres moyens.

Pour plus de 200 millions d’euros, Sandro Tonali (Newcastle United) et Mateus Fernandes (West Ham United) ont été recrutés pour le poste de milieu défensif, ce qui écarte définitivement l’option Palhinha.

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João Palhinha était bien présent à la reprise de l’entraînement du Bayern.

Recruté 51 millions d’euros en 2024 auprès de Fulham, le milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer à Munich, où il n’a disputé que 25 matchs officiels. Prêté la saison suivante à Tottenham, il a toutefois été l’un des rares points positifs d’une campagne globalement décevante pour les Spurs.

À 31 ans, il n’a pratiquement plus d’avenir à Munich. Pourtant, il s’est présenté lundi à la Säbener Straße pour la reprise de l’entraînement du FCB et a même publié ensuite sur son compte Instagram une photo de lui arborant le maillot du Bayern.