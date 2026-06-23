En raison de l’affaire impliquant son fils, Mido aurait-il été victime d’un AVC ?

L’ancien international égyptien Ahmed Hossam, dit « Mido », a été victime d’un malaise après le rejet de l’appel introduit par son fils dans une affaire judiciaire en cours.

Il n’a pas animé hier son émission sur la chaîne égyptienne Al-Nahar en raison de cette défaillance de santé.

Plusieurs médias égyptiens ont évoqué un AVC, conséquence du choc lié à la situation de son fils.

Tamer Wasfi, le frère de l’ancien attaquant du Zamalek, a toutefois clarifié la situation en affirmant qu’aucun AVC n’avait été diagnostiqué.

Dans des déclarations au journaliste égyptien Ahmed Galal, il a précisé : « Mido a souffert d’une forte hypertension artérielle accompagnée de difficultés respiratoires ».

Il a ajouté : « Mido a été placé en observation à l’hôpital et en est sorti cet après-midi. »

Actuellement sans club en tant qu’entraîneur, Mido se consacre entièrement à son émission télévisée aux côtés du journaliste Ahmed Shoubir.

Sa dernière expérience d’entraîneur remonte à la période décembre 2022-février 2023, lorsqu’il dirigeait Ismaïli. Auparavant, il avait entraîné plusieurs clubs, dont le Zamalek, Wadi Degla et Al-Wehda en Arabie saoudite.