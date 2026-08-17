En raison de désaccords : le propriétaire de Chelsea négocie la vente de sa part

Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, est entré en négociations pour vendre sa participation dans le club rival de Premier League.

Le financier américain, aux côtés de son partenaire d'affaires Mark Walter, mène des négociations pour vendre leurs parts des Blues au profit du propriétaire majoritaire Clearlake Capital.

Le quotidien « Financial Times » a confirmé que tout accord potentiel contribuerait à résoudre les tensions qui persistent depuis longtemps au sein du groupe de propriétaires du club.

Boehly et Walter se sont heurtés à plusieurs reprises aux copropriétaires Clearlake et Behdad Eghbali au sujet de la stratégie, depuis le rachat de Chelsea dans le cadre d'une opération d'une valeur de 2,5 milliards de livres sterling en 2022.

La société Clearlake détient la part la plus importante du club de Stamford Bridge, avec 61,5 pour cent des actions, mais elle partage le contrôle avec Boehly en sa qualité de président du club.

Le rapport ajoute qu'il y a eu des négociations intermittentes qui ont duré des années entre les deux parties, mais il n'est pas certain qu'un accord soit conclu.

Ces mouvements interviennent à un moment où l'empire commercial de Walter fait l'objet d'un examen réglementaire.

Les allégations indiquent que les compagnies d'assurance qu'il contrôle ont prêté des fonds à des parties liées sans divulguer le lien avec ces prêts.

Ces compagnies d'assurance s'empressent actuellement de vendre leurs investissements affiliés ou de rembourser ces prêts.

Walter n'avait accepté que la semaine dernière de vendre les Los Angeles Lakers au président de Disney Bob Iger et à Joshua Kushner pour plus de 9,2 milliards de livres sterling (12,5 milliards de dollars).

Cette vente est survenue moins d'un an après son achat du géant du basket-ball.

Chelsea a dépensé plus de deux milliards de livres sterling en recrutements depuis le rachat du club par la société américaine.

Cependant, les résultats du club sur le terrain ont reculé après avoir terminé la saison dernière à la dixième place du championnat.

L'absence des compétitions européennes a entraîné un changement important dans la stratégie des responsables des transferts des Blues, qui ont remplacé la politique d'achat de jeunes joueurs par l'incorporation d'éléments expérimentés tels que Danny Welbeck et Jordan Henderson dans les rangs de l'effectif de l'entraîneur Enzo Maresca cette saison.