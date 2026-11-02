L'arrivée de Rodri dans les rangs du Barça, cet été, a ouvert de nouvelles perspectives à l'entraîneur Hansi Flick dans l'entrejeu du club catalan.

Bien que beaucoup aient jugé le recrutement de Rodri superflu, compte tenu de la multiplicité des options disponibles, le joueur n'a eu besoin que d'un peu plus de deux mois pour s'imposer au sein de la forteresse du Camp Nou.

Le journal Sport a rapporté que, lorsque le transfert s'est confirmé, l'une des principales interrogations portait sur la manière dont l'entraîneur allemand allait répartir le temps de jeu entre les milieux de terrain, un secteur qui compte, si tout le monde est disponible, 8 joueurs pour 3 postes : Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Gavi, Bernal, Frenkie de Jong et Casadó.

Mais Flick n'a laissé aucune place au débat, faisant du trio Rodri, Pedri et Fermín López la base du projet du Barça dans sa troisième version.

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Il a accordé à Rodri un poids considérable au milieu de terrain, après qu'il eut disputé 900 minutes. En réalité, seuls Lamine Yamal, Joan García et Pau Cubarsí le devancent en nombre total de minutes de jeu.

Flick a géré avec calme l'adaptation de Rodri, arrivé au Barça après une préparation inhabituelle, marquée par un manque de repos après le sacre de la sélection espagnole en Coupe du monde, en plus de douleurs au dos qui l'ont contraint à subir une légère intervention chirurgicale.

Cet obstacle avait affecté ses premiers jours d'entraînement et rendu primordiale une gestion prudente de son intégration dans l'équipe. Après son arrivée au Barça, le staff technique de l'entraîneur allemand a élaboré un programme spécial pour préparer physiquement la recrue phare du club cette saison.

Rodri lui-même a évoqué, lors d'un entretien avec la radio Cope, l'ampleur des exigences physiques que lui a imposées son nouvel entraîneur, déclarant : « Flick ne ressemble pas du tout à Guardiola. Je pensais venir au Barça pour des entraînements fondés sur les passes courtes et la possession, mais ils m'ont soumis à des entraînements physiques extrêmement éprouvants, au point que je me suis dit : où me suis-je embarqué ? »

Son intégration dans l'équipe s'est faite progressivement. Rodri n'a pas figuré dans le groupe pour le match d'ouverture en championnat face à Elche, disputé 5 jours après l'annonce de sa signature. Lors des deux journées suivantes, face à l'Athletic Bilbao et au Rayo Vallecano, il a débuté les deux rencontres sur le banc, participant respectivement 27 et 26 minutes.

Une gestion controversée des charges physiques

L'étape suivante est intervenue au stade de Mestalla, où il a disputé son premier match comme titulaire sous le maillot du Barça, lors de la large victoire 5-0 contre Valence. Il a joué 62 minutes et, depuis, il n'a plus quitté le onze de départ en Liga.

La seule fois où il s'est retrouvé sur le banc depuis, ce fut en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, lors de la première polémique liée à la gestion de l'équipe cette saison, et ce après un début parfait.

À partir des matchs contre Feyenoord (83 minutes), Levante (90 minutes), le Racing (61 minutes), Séville (90 minutes), Getafe (71 minutes), Galatasaray (90 minutes) et le Real Betis (90 minutes), Rodri est devenu le pilier essentiel de l'équipe aux yeux de Flick.

Se pose alors la question de la manière dont l'entraîneur gère l'effort du joueur. Après avoir disputé deux matchs complets consécutifs, lors de deux rencontres que le Barça avait pratiquement scellées avant l'heure de jeu, que ce soit à Istanbul ou à Séville, le milieu défensif s'est retrouvé sur le banc lors de la première grande affiche européenne de la saison, un match au cours duquel le Barça aurait pu porter un coup sévère au double tenant du titre de la Ligue des champions.

Mais l'équipe a subi sa première défaite de la saison face au Paris Saint-Germain, lors d'un match où Rodri n'a participé que durant la dernière demi-heure.

Le club avait tenu à préciser, avant le match, que le joueur ne souffrait d'aucune douleur ni d'aucun problème physique. Flick avait même expliqué qu'il s'agissait d'une décision liée à la gestion des charges physiques, en tenant compte de l'affrontement face au Real Madrid prévu 5 jours plus tard.

Lors de cette rencontre, Rodri a retrouvé le onze de départ et a disputé le match en entier, mais le Barça a abordé le Clasico avec les inquiétudes d'une équipe qui venait d'encaisser son premier coup dur de la saison.

Flick réitère la même approche

La polémique sur la gestion du temps de jeu de Rodri est revenue sur le devant de la scène samedi dernier face à Alavés, une semaine seulement plus tard.

Alors que le Barça menait quatre buts à zéro à la fin de la première période, Flick a accordé des temps de repos à Pedri (45 minutes), Raphinha (28 minutes) et même Lamine Yamal (16 minutes), mais il a maintenu Rodri sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final.

Ainsi, Rodri a disputé un autre match complet, alors que le résultat était acquis dès la première mi-temps, et ce avant une semaine extrêmement difficile qui attend l'équipe.

Désormais, le Barça se prépare à disputer deux rencontres, face à Aston Villa au Camp Nou et face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano, avant la dernière trêve internationale de l'année.

Ces deux rencontres revêtent une grande importance, l'équipe cherchant à ne pas s'éloigner du groupe de tête en Europe et à conserver sa place en tête de la Liga.

Rodri sera de nouveau un élément clé lors de ces deux matchs, et Flick ne pourra pas alléger sa charge physique, après le faux pas de l'équipe à Paris et sa défaite dans le Clasico une semaine plus tôt.