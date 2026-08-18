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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En l'absence de Ronaldo : Postecoglou offre à Samu Costa sa première titularisation

Al Diriyah vs Al Nasr FC
Al Diriyah
Al Nasr FC
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C. Ronaldo
Samu
A. Postecoglou
Arabie saoudite
Portugal
Australie

Le milieu de terrain portugais vit une soirée heureuse

L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique d'Al-Nassr, a offert à son joueur portugais Samu Costa l'occasion d'être titulaire pour la première fois avec « Al-Alami », lors de la rencontre face à Al-Diriyah en Coupe du Roi.

Al-Nassr affronte Al-Diriyah ce mardi, sur la pelouse d'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

Postecoglou a dévoilé le onze de départ qui dispute la rencontre, qui a vu Samu Costa être titulaire pour la première fois, après son recrutement en provenance du Real Majorque lors du mercato estival actuel.

Costa a disputé son premier match avec Al-Nassr samedi dernier, mais en tant que remplaçant, inscrivant un but lors de la victoire face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, sur la pelouse d'Al-Awwal Park, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

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L'entraîneur australien a continué à s'appuyer sur Abdullah Al-Hamdan comme attaquant titulaire, en l'absence de la star portugaise Cristiano Ronaldo, épaulé par l'autre Portugais João Félix, le Sénégalais Sadio Mané et le Français Kingsley Coman.

En revanche, Postecoglou a décidé de réintégrer Abdulelah Al-Amri dans le onze de départ, aux côtés du Français Mohamed Simakan, au détriment du défenseur espagnol Íñigo Martínez, qui prend place sur le banc des remplaçants.

Voici la composition d'Al-Nassr :

  • Gardien de but : Bento
  • Ligne défensive : Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan - Salem Al-Najdi
  • Milieu de terrain : Kingsley Coman - Samu Costa - Angelo - Sadio Mané
  • Ligne d'attaque : João Félix - Abdullah Al-Hamdan
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