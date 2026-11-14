Le Portugais Jorge Jesus, sélectionneur de l'équipe du Portugal, a arrêté son choix sur l'identité du joueur qui portera le maillot numéro 7 lors de la rencontre face au Danemark, ce samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations. Il a également fixé la liste des noms écartés du groupe pour ce match.
Carlos Forbs, l'ailier du club belge du Club Bruges, portera le célèbre maillot laissé vacant par Cristiano Ronaldo après l'annonce de sa retraite internationale début novembre, alors que le numéro 7 a été associé à la légende portugaise pendant de longues années.
Ronaldo a mis un terme à sa carrière internationale début novembre, après 23 années passées sous le maillot de la sélection portugaise, dans une décision qui a clos une ère exceptionnelle durant laquelle son nom a été associé au maillot numéro 7, devenu l'un des symboles les plus marquants de l'histoire de la sélection.
L'ancien capitaine du Portugal quitte la scène internationale comme le joueur le plus capé de l'histoire du football au niveau des sélections, avec 234 matchs, et il figure également en tête de la liste des buteurs internationaux au niveau mondial avec 146 buts.
Carlos Forbs, successeur temporaire de Ronaldo
Forbs se présentera avec le maillot numéro 7 face au Danemark, mais il ne sera pas nécessairement le détenteur permanent de ce numéro, les prévisions indiquant que Rafael Leão est le candidat le plus probable pour succéder à Ronaldo dans ce rôle, selon le journal portugais « A Bola ».
Forbs avait déjà porté ce même numéro à des occasions précédentes, et plusieurs joueurs l'ont également porté à la place de Ronaldo, depuis que l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United avait adopté définitivement ce numéro lors de la phase finale du Championnat d'Europe des nations « Euro 2008 ».
Le règlement de la compétition impose aux sélections de choisir les numéros des joueurs de 1 à 23, ce qui a rendu nécessaire d'attribuer le maillot numéro 7 à l'un des joueurs de la liste actuelle, malgré l'absence du candidat attendu pour le porter de façon permanente.
Rafael Leão est absent des deux matchs actuels de la sélection portugaise en raison d'une blessure, ce qui permet à Forbs d'avoir l'occasion de porter ce numéro face au Danemark.
Jesus écarte 3 joueurs de la liste du match
Avec la présence de 27 joueurs dans le rassemblement de la sélection portugaise, Jorge Jesus devait écarter 4 joueurs de la liste du match, dont un nom dont l'exclusion était obligatoire, celui de João Cancelo en raison d'une suspension pour un match.
Quant aux trois autres noms, ils représentent un joueur de chaque ligne :
Gonçalo Inácio : le défenseur du Sporting Lisbonne, qui avait rejoint le rassemblement à la dernière minute pour compenser la blessure de Tomás Araújo.
Matheus Fernandes : le milieu de Tottenham, qui était l'un des nouveaux visages de la liste de la sélection lors de cette convocation.
Gustavo Varela : l'attaquant du club italien de Monza, qui se préparait à disputer son premier match avec la sélection, mais qui se retrouvait derrière Gonçalo Ramos et Fábio Silva dans la hiérarchie des avants-centres.
Ainsi, Jesus a arrêté ses choix avant la confrontation face au Danemark à Braga, tandis que les regards se tournent vers Carlos Forbs, qui portera le maillot numéro 7 pour la première fois après la retraite internationale de Ronaldo, même si ce n'est que de façon temporaire.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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