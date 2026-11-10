La star égyptienne Mohamed Salah a rejoint le rassemblement de sa sélection nationale ce mardi, en préparation des deux prochaines confrontations face au Malawi, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, lors des premières étapes de la nouvelle phase sous la direction de l'entraîneur Ali Maher.

La Fédération égyptienne de football a publié, via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, des séquences vidéo montrant l'arrivée du capitaine de la sélection et son intégration au rassemblement, où il est apparu dans une ambiance conviviale, échangeant poignées de main, accolades et sourires avec Ali Maher, le nouveau directeur technique de l'Égypte, qui a tenu à l'accueillir.

Dans le même contexte, la Fédération de football a annoncé la tenue d'une conférence de presse demain, mercredi, au centre des sélections nationales de la ville du 6-Octobre, afin de présenter Ali Maher et son staff technique adjoint aux médias, et de dévoiler les grandes lignes de son plan pour la période à venir.

Le stade international du Caire accueillera le match aller le 13 novembre, tandis que la rencontre retour se déroulera le 17 du même mois, au stade international de Bingu au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires.

La sélection égyptienne figure dans le deuxième groupe aux côtés de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. L'Égypte occupe la tête du classement avec 4 points, devançant à la différence de buts l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, le Soudan du Sud fermant la marche sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola à l'extérieur, avant de retrouver son équilibre grâce à une large victoire sur le Soudan du Sud par cinq buts à zéro.