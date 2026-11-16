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Alphonso Davies a subi une blessure musculaire lors du match du Canada contre le Guatemala (3-2) et devrait être absent plusieurs semaines.

Comme l’a annoncé le Bayern lundi, Davies souffre d’une nouvelle déchirure des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse gauche et sera « absent pour le moment ». Il ne devrait pas reprendre l’entraînement collectif avant début décembre, au plus tôt.

Auparavant, la fédération canadienne avait donné des nouvelles un peu plus rassurantes. « Après un examen médical effectué aujourd’hui à Toronto, il a été confirmé qu’Alphonso Davies a subi une légère élongation musculaire dans la partie inférieure du corps. Il retourne en Allemagne, où il continuera de bénéficier d’un suivi médical », a indiqué la fédération canadienne, citée par le journaliste de The Athletic Joshua Kloke.

tz et le Münchner Merkur évoquaient ensuite une absence de sept à dix jours. Mais le diagnostic s’est finalement révélé bien plus grave pour Davies.

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Le joueur de 26 ans a dû être remplacé sur blessure après seulement cinq minutes lors du quart de finale aller de la Ligue des nations de la Concacaf. Alors qu’il reculait dans sa propre surface pour défendre sur une attaque du Guatemala, Davies a glissé malencontreusement. Il s’est relevé pour contrer le tir qui a suivi, puis s’est assis sur la pelouse pour signaler qu’il ne pouvait pas continuer. En rejoignant le banc, il a secoué la tête, visiblement frustré.

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Depuis sa rupture du ligament croisé subie en mars 2025, Davies a été régulièrement gêné par des blessures musculaires. Il a notamment manqué une grande partie de la dernière Coupe du monde, disputée dans son pays . Davies n’a joué qu’un peu plus de 20 minutes en seizièmes de finale.

Comment Alphonso Davies a-t-il réagi à sa blessure ?

Dans un entretien accordé au média One Soccer, Davies s’était montré peu optimiste dimanche quant à un retour rapide sur le terrain. S’il ne pouvait pas dire exactement à quel point sa blessure était grave, il était sûr d’une chose : « Il y a quelque chose. »

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Avoir subi quatre blessures à l’arrière de la cuisse, « c’est quelque chose qui exige beaucoup de prudence. Quand on subit sans cesse la même blessure, quelque chose pourrait finir par lâcher, et là, on parle d’une opération. C’est quelque chose qui me fait peur. C’est vraiment très dur », a expliqué Davies. Il veut désormais tout faire pour « rester positif », se « concentrer sur [sa] récupération et essayer de revenir aussi vite que possible, sans prendre de risques ».

Cette nouvelle blessure et l’arrêt forcé qui l’accompagne le rendent néanmoins « frustré et en colère. Ce n’est jamais agréable d’être blessé, surtout quand on doit faire face à une blessure à l’arrière de la cuisse après l’autre. J’essaie toujours de rester positif dans les moments difficiles, mais en ce moment, c’est frustrant. »

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Davies était récemment en bonne forme au Bayern Munich. Il avait même pris, pendant un temps, l’avantage sur la recrue estivale Nathaniel Brown dans la concurrence au poste de latéral gauche, avant de remplacer avec succès Luis Diaz, blessé, sur l’aile gauche.

Toutes compétitions confondues, Davies compte 15 apparitions cette saison, avec trois buts et cinq passes décisives.