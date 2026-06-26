En chiffres, un véritable tsunami tricolore sans précédent dans l’histoire de la Coupe du monde

L’équipe de France a poursuivi son festival offensif lors de la Coupe du monde 2026 en inscrivant trois buts dès la première mi-temps face à la Norvège (3-1), ce vendredi soir (heure de Greenwich), lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Pour la première fois de son histoire, la France a inscrit trois buts lors de chacun de ses trois matchs de phase de groupes au cours d’une même édition de la Coupe du monde.

Les Bleus avaient d’abord dominé le Sénégal (3-1), puis battu l’Irak (3-0) lors de la deuxième journée.

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Les Bleus ont également signé un autre fait marquant en inscrivant au moins trois buts lors de quatre rencontres consécutives en Coupe du monde, une première dans leur histoire.

De plus, la star du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (32^e minute), est devenu le deuxième joueur le plus rapide à réaliser un triplé dans l’histoire de la Coupe du monde, derrière Éric Probst avec l’Autriche contre la Tchécoslovaquie le 19 juin 1954 (après 24 minutes), selon le site français « stats foot ».



