L'équipe de France a concédé quatre buts à ses homologues anglais lors de la première mi-temps du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir.

Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute, avant qu’Ezri Konsa ne double la mise à la 18^e. Bukayo Saka a ensuite inscrit les troisième et quatrième buts, respectivement aux 37^e et 45+1^e minutes.

Lire aussi

Trump : « Nous voulons organiser la Coupe du monde sans le Canada et le Mexique… » et « Infantino a pris une excellente décision »

L'attaquant espagnol : « Je devrai serrer la main de Trump pour qu'il ne m'envoie pas en prison »

Selon le site français « stats foot », le but de Rice est le plus rapide concédé par les Bleus en Coupe du monde depuis celui de l’Anglais Bryan Robson, qui avait ouvert le score dès la première minute lors de la Coupe du monde 1982.

Il s’agit par ailleurs de la première fois dans l’histoire des participations françaises à la Coupe du monde que les Bleus concèdent deux buts lors des 20 premières minutes d’une rencontre. Enfin, c’est la première fois depuis l’édition 2010, sous la houlette de Raymond Domenech, que l’équipe de France encaisse deux buts ou plus lors de deux matchs consécutifs dans la compétition.

Les Bleus avaient ensuite été éliminés en demi-finale (2-0) par la Roja.



