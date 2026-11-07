En chiffres : Mourinho surpasse Guardiola et devance largement Ancelotti et Zidane

Le Real Madrid a signé une large victoire sur la pelouse de son hôte, Valence (3-0), ce samedi soir au stade de Mestalla, dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne. L'entraîneur José Mourinho continue ainsi d'enrichir ses statistiques remarquables en Liga, après avoir porté son total à 97 victoires en 126 matchs, soit un pourcentage de réussite de 77 %.

Avec ce bilan, Mourinho occupe la première place au classement des entraîneurs ayant remporté le plus de victoires dans l'histoire de la compétition, parmi ceux ayant disputé au moins 100 matchs.

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Le technicien portugais devance dans ce classement Pep Guardiola, qui a signé 116 victoires en 152 matchs pour un taux de 76,3 %, puis Carlo Ancelotti avec 71,1 %, après avoir remporté 162 de ses 228 matchs, suivi de Xavi Hernández avec 69,6 %, puis de Zinédine Zidane avec 67,8 % et de Luis Enrique avec 66,4 %, selon le compte espagnol « MisterChip », spécialisé dans les statistiques.

Quant à Hansi Flick, il affiche actuellement un pourcentage de victoires supérieur à celui de Mourinho (79,3 %), après avoir signé 69 succès en 87 matchs, mais il reste en dessous des 100 rencontres.

Les buts de la formation madrilène, lors de la rencontre de ce jour, ont été inscrits par Federico Valverde à la 28e minute et Arda Güler à la 36e minute, avant que Kylian Mbappé ne scelle le triplé à la 75e minute, permettant au Real Madrid de décrocher sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues.