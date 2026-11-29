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Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a retrouvé le chemin des filets, et pas avec un seul but : il a signé un triplé impressionnant face au Deportivo La Corogne, lors de la 14e journée de Liga.

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Après la dernière trêve internationale, Raphinha avait disputé 90 minutes face à Villarreal, puis 14 minutes contre Sabah, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

Selon le journal Sport, Raphinha a retrouvé sa version la plus décisive et a livré une prestation exceptionnelle en inscrivant trois buts face au Deportivo La Corogne.

Ce triplé n'était pas seulement un nouvel exploit pour Raphinha dans ce match : il revêt une importance particulière dans l'histoire du Barça.

Le Brésilien a en effet porté son total à 97 buts sous le maillot catalan, dépassant son compatriote Ronaldinho, auteur de 94 buts lors de son passage au Barça.

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Raphinha devient ainsi le quatrième meilleur buteur brésilien de l'histoire du Barça, devancé seulement par Rivaldo (130 buts), Neymar (105 buts) et Evaristo de Macedo (105 buts).

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Le prochain objectif de Raphinha est désormais clair : il lui faut inscrire 8 buts pour égaler le total de Neymar et d'Evaristo.

Les statistiques de Raphinha cette saison illustrent l'ampleur de son influence. Il a creusé l'écart en tête du classement des buteurs de Liga, en portant son total à 18 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, et en distançant Kylian Mbappé, auteur de 14 buts.

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À ces chiffres s'ajoutent 4 buts en 4 matchs de Ligue des champions, un rendement exceptionnel qui renforce son statut d'arme offensive numéro un de l'équipe de Hansi Flick.

Le Brésilien compte ainsi 21 buts en 17 matchs disputés cette saison.

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Le premier but de Raphinha face au Deportivo La Corogne est venu d'une action qui a confirmé que le Brésilien est l'un des meilleurs attaquants du monde. Lamine Yamal a levé la tête et adressé un centre précis dans la surface, un cadeau parfait que le Brésilien a transformé en occasion en or.

Raphinha a attaqué le bon espace, a pris le meilleur sur les défenseurs adverses dans le placement, puis s'est élevé avec puissance pour reprendre le ballon d'une tête imparable. Une frappe d'attaquant de très haut niveau, qu'il a célébrée avec beaucoup d'enthousiasme, conscient de l'importance de renouer avec le but.

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Mais Raphinha avait encore un autre superbe geste technique en réserve. Sur l'une des attaques suivantes, Gordon a adressé un centre repoussé par la défense du Deportivo La Corogne, et le ballon est retombé dans la surface.

Le Brésilien a réagi par une demi-volte remarquable, contrôlant le ballon et armant sa frappe dans un seul et même mouvement. Un geste technique de grande qualité, conclu par le quatrième but du Barça, qui offrait à Raphinha son doublé au stade du Riazor.

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Ce n'était pourtant pas sa dernière empreinte sur la rencontre. À la 91e minute, Lamine Yamal a de nouveau envoyé un centre dans la surface, et Raphinha s'est une fois de plus trouvé là où doit être un attaquant.

Cette fois, nul besoin de gestes techniques compliqués : il a fait preuve de vigilance, a devancé tout le monde et a poussé le ballon au fond des filets pour compléter son triplé.