En cas d’égalité entre les Pays-Bas et le Japon, cette règle pourrait s’avérer décisive

Tout comme le Japon, la sélection néerlandaise compte quatre points après deux journées dans le groupe F. Il est possible que les deux nations concluent la phase de groupes avec le même total. En cas d’égalité, la FIFA prévoit plusieurs critères pour départager les équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

Les deux formations présentent actuellement une différence de buts de +4, les Néerlandais ayant toutefois inscrit une unité de plus (sept contre six). Un scénario d’égalité parfaite reste envisageable : si les hommes de Ronald Koeman battent la Tunisie 1-0 et que le Japon domine la Suède 2-1, les statistiques seront identiques.

Dans ce scénario, les deux sélections afficheraient alors le même nombre de points, la même différence de buts, ainsi qu’un total de buts marqués identique. Pour départager les équipes en tête du groupe F, la FIFA a prévu un protocole clair.

Le classement fair-play entrerait alors en jeu. Un handicap pour les Néerlandais, déjà sanctionnés par trois cartons jaunes, tandis que le Japon n’en a reçu aucun, ni carton rouge. Un carton jaune vaut un point de pénalité, un carton rouge indirect (deux jaunes) trois points, un rouge direct quatre points, et un rouge direct après un jaune cinq points.

Si ce critère ne suffit pas, le classement FIFA entrera en jeu : les Pays-Bas sont 8es, le Japon 18e.

Les critères de la FIFA pour ce Mondial sont les suivants :

Nombre de points

Résultats entre les équipes

Différence de buts sur les trois matchs de groupe

Nombre de buts marqués lors de tous les matchs de groupe

Classement au fair-play

Classement FIFA