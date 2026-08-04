Les candidats à la présidence de la Fédération saoudienne de football devront réussir un test d'anglais afin de poursuivre leur compétition pour succéder à Yasser Al-Misehal, l'ancien président, au cours des quatre prochaines années.

La Fédération saoudienne de football avait clôturé les candidatures à ses élections samedi dernier à 17 heures, les élections devant se tenir officiellement le 30 août en cours, après l'achèvement de certaines procédures.

La première de ces procédures a été révélée par le journal saoudien « Al-Jazirah » et concerne la réussite d'un test d'anglais par tous les candidats au siège de la présidence.

Le journal a précisé que la Fédération saoudienne de football avait déjà convoqué tous les candidats à sa présidence afin de passer un test d'anglais, qui aura lieu demain, mercredi, dans la capitale saoudienne Riyad.

La convocation a concerné tous les candidats, qu'il s'agisse de ceux qui se sont présentés en personne pour déposer leur dossier de candidature et qui ont été testés à ce moment-là, ou de ceux qui ne se sont pas présentés en personne et ont envoyé un mandataire, et qui n'ont pas été testés.

La liste définitive des candidats à la présidence de la Fédération saoudienne de football comprenait cinq personnes, en tête desquelles Khaled Al-Ghamdi, l'ancien président du club Al-Ahli.

La liste comprenait également Hatem Khaimi, Badr Al-Rezaiza, Turki Al-Dabaan et Ahmed Al-Wadai, et ce après le retrait de Daoud Al-Moqren et de Moaidh Al-Chahri, membre de la Fédération saoudienne de football, précédemment.

Rappelons que Yasser Al-Misehal a démissionné de son poste de président de la Fédération saoudienne de football, à la suite de l'échec de la sélection saoudienne à franchir la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2026, où elle a terminé dernière du huitième groupe avec deux points.