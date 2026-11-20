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Serie B - Journée 12 21 nov. 2026 - 13:30 Stadio Carlo Castellani

Empoli-Pisa sera diffusé en direct sur DAZN et LaB Channel. Voici comment suivre le match à la TV et en streaming.

Le stade Carlo Castellani accueille le derby toscan entre Empoli et Pisa, une rencontre de Serie B opposant deux équipes aux ambitions et aux dynamiques très différentes.

L’Empoli de Matteo Andreoletti traverse une période difficile : les joueurs à domicile n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matches. Avec trois nuls et deux défaites, ils ont glissé à la dix-huitième place du classement.

Le Pisa de Paolo Bianco se présente dans une situation plus solide et occupe la huitième place. Le club a alterné les bons résultats et quelques revers, mais reste l’une des équipes les plus en forme du haut du classement.

La situation de l’Empoli inquiète : les deux défaites consécutives contre Cesena et LR Vicenza ont attiré l’attention sur l’équipe, qui a besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Le Pisa reste sur un nul 2-2 contre le Sudtirol lors de la dernière journée, un résultat qui n’a pas beaucoup entamé ses ambitions. L’équipe avait également signé une victoire convaincante, 3-1, contre la Cremonese.

Un derby toscan aux enjeux très élevés pour les deux équipes. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct.

Nouvelles des équipes

Du côté de l’Empoli, l’entraîneur Matteo Andreoletti n’a pas encore communiqué sa composition probable. Aucune information officielle sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour le moment ; des mises à jour seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

La situation est similaire du côté du Pisa : l’entraîneur Paolo Bianco n’a annoncé aucun joueur indisponible ou suspendu. La composition probable de l’équipe sera communiquée dans les heures précédant la rencontre.

Forme du moment

L’Empoli a enregistré trois nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie B, sans parvenir à s’imposer. Son dernier résultat positif remonte au 7 novembre, avec un nul 2-2 contre le Calcio Padova. Les défaites contre Cesena (1-2) et LR Vicenza (0-2) pèsent sur le moral de l’équipe. Au total, l’Empoli a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette période.

Le Pisa compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. L’équipe a fait match nul 2-2 contre le Sudtirol lors de la dernière journée et avait auparavant battu la Cremonese 3-1. Au total, les joueurs de Bianco ont inscrit neuf buts et en ont encaissé sept sur leurs cinq derniers matches.

Confrontations précédentes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 17 août 2026, en Coupe d’Italie : Pisa et Empoli s’étaient quittés sur un nul 1-1. Parmi les confrontations disponibles en Serie B, l’Empoli s’est imposé deux fois en trois matches, 3-1 en octobre 2020 et 2-1 en février 2020, tandis que le Pisa avait obtenu un nul 1-1 en février 2021. Lors d’un match amical en juillet 2025, le Pisa l’avait emporté 3-2.

Classement

En Serie B, l’Empoli occupe actuellement la dix-huitième place, tandis que le Pisa est huitième.